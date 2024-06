El Foro de Rectores elegirá hoy a los presidentes de las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelación. Pero fuentes legislativas aseguraron que el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, busca que el proceso de votación para designar dichas presidencias se realice de forma secreta.

La reunión se llevará a cabo en el Salón del Pueblo del Congreso de la República. Acto que será inaugurado por el presidente del Legislativo, Nery Ramos. Luego de ello, los rectores de las 15 universidades del país decidirán la forma en que se realizará la sesión.

La Ley de Comisiones de Postulación para la CSJ y Cortes de Apelación estipula que sus presidentes serán dos rectores. Ambos electos por la mayoría del foro.

Mazariegos, buscará quedarse con la presidencia de la postuladora para CSJ. Incluso se conoció que él fue quien sugirió que la reunión de hoy de los rectores sea privada, indicó una fuente.

No existe ningún tipo de documento que respalde la petición porque la solicitud fue verbal, pero la decisión final quedará a manos del Foro de Rectores en pleno.

Transparencia

Ante la alerta de una posible votación secreta, organizaciones sociales pidieron que la reunión sea transparente. No hacerlo, afirmaron, sería un inicio negativo para el trabajo de las comisiones.

“La Constitución Política nos ampara a los ciudadanos para que todo lo que tenga que ver con la función pública sea conocida por la población. Acá se trata de una elección de gran trascendencia porque dos rectores van a presidir las comisiones de postulación”, dijo José Carlos Ortega, integrante de Foro Guatemala.

Para que la reunión sea privada, al menos ocho rectores deben apoyar el secretismo para la elección de los dos presidentes. Pero, a criterio de Ortega, el Foro de Rectores esta vez no va a abordar temas académicos, es un “tema de país que amerita publicidad y transparencia”, indicó.

“No sería una buena señal que la reunión sea privada y escondida para la población. No se está eligiendo a alguien privado para las universidades, se elige a quien va a presidir las comisiones para la elección de nuestras altas Cortes”, puntualizó Ortega.

Contra Mazariegos

Más de 35 organizaciones sociales que integran Alianza por las Reformas emitieron un comunicado, en este cuestionan la posible elección del rector de la Usac como presidente de una postuladora.

El colectivo indica que Mazariegos no es la persona más apta para un cargo de este tipo. Refieren que incluso, a la fecha, él no ha demostrado la legalidad con la llegó a la rectoría de la máxima casa de estudios.

Juan Pablo Muñoz, secretario técnico de Alianza por las Reformas, dijo que este puesto es vital, ya que, aunque las decisiones sean colegiadas, el presidente de las comisiones tiene un papel serio en el proceso.

“Nosotros creemos que Walter Mazariegos no es una persona idónea porque los principios de idoneidad, ética y profesionalismo, que caracterizan a las personas que integran las Cortes, también aplica para las personas que los van a elegir. Creemos que Mazariegos no es idóneo por la forma como fue electo, porque se evidenciaron anomalías”, puntualizó Muñoz.

Además de rechazar la posible elección de Mazariegos para una comisión, temen que se acepte una votación secreta. Afirman que es vital que la academia rescate la transparencia del proceso.

“Sería un mensaje negativo, sobre todo si es una solicitud particular de una persona que está siendo cuestionada por la forma como llegó a la rectoría. Además, está incluida en una lista de actores antidemocráticos y a favor de la corrupción”, enfatizó Muñoz.

Organizaciones sociales han manifestado la necesidad de la transparencia en todas las decisiones relativas a las postuladoras. También piden que los futuros comisionados sean personas idóneas y honestas.

Usac sin postura

Se consultó a la USAC sobre los señalamientos contra Mazariegos, pero no se obtuvo ninguna respuesta. Uno de los comunicadores de dicha casa de estudios dijo que no estaban enterados del tema por lo que no estaban autorizados para dar declaraciones.

Walter Mazariegos es señalado por grupos académicos, estudiantiles y sociales de llegar a la rectoría en un proceso irregular. Incluso enfrenta un proceso legal por, aparentemente, negarse a la reinstalación de trabajadores que fueron despedidos a momento de asumir el control de la Universidad.

Renovación

La Corte de Constitucionalidad (CC) no suspendió dos acuerdos legislativos que buscaban frenar la renovación de autoridades judiciales. Confirmaron según su resolución que el próximo relevo de magistrados judiciales será el próximo 13 de octubre.

La máxima Corte no resolvió de manera favorable a una acción de inconstitucionalidad que fue presentada por el abogado Melkin Amílcar Escobar Palma.

De acuerdo con registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Escobar fue fiscal departamental de Vamos en las elecciones generales del 2023.

La CC, a la fecha, todavía tiene pendiente de resolver cinco acciones de amparo. Las mismas cuestionan la manera con la que el Congreso llamó a las comisiones de postulación y la forma en que fue redactado el acuerdo legislativo en abril pasado.