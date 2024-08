El ex subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Edy Vásquez Rabanales fue deportado a Guatemala este lunes 5 de agosto de 2024, donde enfrenta cargos por ejecución extrajudicial y desaparición forzada de dos personas.

Vásquez Rabanales fue señalado por cuatros agentes que estaban a su cargo, de presuntamente haber provocado, a golpes, la muerte del guatemalteco Edin Leonel Choc Xi y del canadiense Milton Nelson Santamaría, en abril de 2024, cuando permanecían bajo custodia policial en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Las autoridades confirmaron que uno de los equipos involucrados en la detención del expolicía guatemalteco fue la Alianza de Seguridad Policial contra Fugitivos (Security Alliance for Freedom and Efficiency, SAFE, en inglés), el cual trabaja directamente con la PNC, con la especialización proveída por el departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Este programa tiene como objetivo mejorar la seguridad y eficiencia en la gestión de la migración y el control fronterizo.

El programa SAFE fue creado en 2012 por la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), un programa policial contra fugitivos y de intercambio de información que opera principalmente desde los países del Triángulo del Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras—.

De acuerdo con la Oficina, el trabajo de SAFE permite “mantener esa interconexión, esa coordinación, ese intercambio internacional de información para garantizar que estos fugitivos que se han dado a la fuga de los delitos que han cometido sean llevados ante la justicia”.

Las principales actividades del programa, son:

El programa SAFE se restauró en Guatemala en febrero de 2021, confirmó la PNC, con el objetivo esencialmente de localizar a guatemaltecos prófugos en Estados Unidos y también en Guatemala.

Una vez se activó la alerta roja internacional contra el ex subinspector, la Alianza SAFE mantuvo enlaces de comunicación, y tal como está establecido entre sus funciones, intercambió información de datos policiales y de inmigración para que el acusado enfrentara la justicia.

Así funciona el equipo para la búsqueda de fugitivos "SAFE", el cual según la PNC está adjunto a la Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida e integridad de la Personas (Deic).

Su principal función, confirmó la PNC, es el intercambio de información con policías estadounidenses para poder verificar si los capturados en ese país, que al ser indocumentados, tienen antecedentes u órdenes judiciales pendientes.

Esa transferencia de información permitió que el 11 de junio de 2024, en una revisión rutinaria, se detectara que en el registro de Vásquez Rabanales existía una orden de aprehensión, anunció entonces el alguacil del sector Tucson, Arizona, John Modlin.

El expolicía quedó bajo arresto ese día por agentes de la Patrulla Fronteriza, asignados a la estación Three Points, en Arizona, al sur de Sells, Arizona.

6/4: Three Points Station agents arrested Edy Vasquez-Rabanales, a Guatemalan national, south of Sells, AZ.



Records revealed him as a former Guatemalan police officer with an Interpol warrant out of Guatemala for the kidnapping of a person and murder of a Canadian citizen. pic.twitter.com/dOXiFiIHwG