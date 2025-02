Extracción de muestra de sangre a expolicía señalado de doble asesinato sigue en suspenso

Suspenden de nuevo audiencia contra el ex subinspector de la PNC Edy Leonel Vásquez Rabanales y no se logra extraerle una muestra de sangre requerida por el MP, en el caso de la muerte de un canadiense y un guatemalteco en San Andrés Itzapa.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses no ha logrado extraerle la muestra de sangre al subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) Edy Leonel Vásquez Rabanales, que ordenó el juez como parte de proceso por la muerte de un guatemalteco y un canadiense en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Para este miércoles 25 de febrero se tenía previsto celebrar una audiencia en la que se le tendría que haber extraído una muestra de sangre al señalado, por solicitud del Ministerio Público (MP); sin embargo, esta no se desarrolló porque el abogado de la defensa no se presentó y el juez Manolo López, titular del Tribunal de Mayor Riesgo B, decretó el abandono.

Elmer Palencia, defensor del expolicía, señaló que presentó excusa para no presentarse, pero por razones que desconoce el juez no la aceptó; además, dijo que su patrocinado no aceptó que un abogado de la Defensa Pública Penal lo representara en la audiencia, por lo que esta se suspendió.

Palencia asegura que no ha sido notificado sobre que se decretó el abandono y cuestionó las decisiones del juez.

Vásquez fue deportado el 5 de agosto del 2024 por Estados Unidos hacia Guatemala. El expolicía tenía una alerta internacional por señalamientos de haber participado en la muerte de un ciudadano canadiense y un guatemalteco.

Los hechos habrían ocurrido el 21 de abril de 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Vásquez fue aprehendido el 11 de junio en Arizona, luego de haber huido de Guatemala y haber ingresado ilegalmente al territorio estadounidense.