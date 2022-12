“Soy atómica”: los escritos que describen a Emely Castillo, la joven universitaria hallada sin vida en San Miguel Petapa

“Nací en Guatemala un octubre del año 1999”, refiere en la pestaña sobre ella. “Con un gusto inmarcesible por las letras y las ciencias desde muy pequeña, un día intenté hacer un poema de amor y descubrí la maravillosa sensación que me producía el poder expresarme a través de composiciones, a veces sin métrica, dejando fluir todo aquello que emana de mi corazón y de mis pensamientos”, agrega.

Castillo Martínez fija su visión en “siempre poder inspirar o hacer reflexionar con lo que he aprendido y experimentado, en esta vida llena de sensaciones y cosas por descubrir”.

“Bienvenido/a a este pequeño espacio donde plasmaré un poco de mi vida y lo que me rodea, no busco sorprender a nadie, es por ello que seré sincera aunque bastante soñadora en todo lo que escriba”.

“La magia del detox para el alma”, en uno de los escritos que ella lo describe como el primero que publica completo. Lo subió en julio de 2022.

“Este es mi primer entrada completa y espero te haya gustado, que te sirva como guía para luego profundizar en cada cosa descrita, lo hago con la intención de inspirar y compartir lo que a mí me ha ayudado en este camino, así que aunque quizás seamos muy distintos y nuestro entorno difiera, puedas aplicar algo de lo que acá se encuentra, me gustaría saber tu opinión, puedes dejarme un comentario y muchas gracias por leerme”, se lee en su postdata.

En ese texto agrega: “Como testimonio personal, cada cierto tiempo me gusta reevaluar cada uno de mis espacios, enfoques y creencias, para ver de qué manera puedo mantener un orden y a través de ello, elegir en qué enfoco mi energía y así serme fiel a mi misma, poniendo mi paz mental antes que todo, desde luego esto no ocurrió ni ocurre de la noche a la mañana, requiere de trabajo constante, pero los frutos de ello si que son notables y reconfortantes, ya que cada vez me acercan hacia la vida que quiero y sé que merezco”.

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que el padre, Franklin Castillo Grijalva, trabajador de la Dirección General del Diario de Centroamérica y la Tipografía Nacional, llegó a la escena y confirmó la identidad de su hija.

La madre de la joven mujer, Yessenia Magaly Martínez Ruiz de Castillo, labora en la Municipalidad de Villa Nueva, según una esquela que publicó la comuna villanovana.

De acuerdo con detectives de la Policía Nacional Civil (PNC) en el lugar donde hallaron el cadáver de la estudiante universitaria localizaron un arma de fuego que preliminarmente se informó está a nombre del padre de Castillo Martínez. En un 80 por ciento, citaron las fuentes oficiales, creen que se trató de un suicidio.

El cuerpo tenía una herida en el cráneo, con orificio de entrada del lado derecho y salida en el izquierdo, a la altura de la oreja. Falta que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revele la causa científica del deceso.

El MP, mientras tanto, en conjunto con investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), indagarán el entorno de la víctima para establecer si fue inducida al suicidio. No pueden adelantar más, aseveraron ambas fuentes.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de Castillo Martínez en un sector de San Miguel Petapa el martes 27 de diciembre.

A la joven estudiante la reportaron como desaparecida el 21 de diciembre recién pasado. Pobladores entrevistados por la PNC y el MP detallaron que días antes de hallarla muerta en aquel sector la vieron caminar por esos rumbos, desorientada.

De acuerdo con la alerta Isabel-Claudina, Castillo Martínez fue vista por última vez en el residencial Los Arcos, en la 7a avenida de la zona 11 de San Miguel Petapa, en el departamento de Guatemala.

“Si, me perdí, me perdí. Me perdí tantas veces al tratar de encontrarme, y cómo no, si no era para nada una tarea fácil, indagar por rincones de mi mente jamás visitados, las dudas, las ideas contradictorias, el despojo de lo consolidado por una sociedad que te quiere moldear a su antojo, el ruido incesante de un mundo en aprietos, los placeres, los miedos, y porqué no, los sueños, la esperanza, la bendita esperanza o ¿será mejor llamarla instinto de supervivencia? Y es que es agotador, últimamente las cosas no van tan bien que digamos, la presión va en aumento, el estrés y la ansiedad ya se volvieron parte de la rutina, quién quiere escuchar que el mundo es de color rosa, cuando amaneces y lo primero que ves en las noticias es muerte, pobreza y decadencia. No podemos obviar la realidad, ni encerrarnos en una sola perspectiva, ni tampoco pretender tener el control de todo y decir que mañana será un mejor día, porque pueda que lo sea, pero de eso se encargará la vida, estoy creciendo, aprendiendo, este es mi viaje y el camino por el que voy, me tomo mi espacio y tiempo, aunque a veces parece que he caído en un precipicio, pero creo que es parte del trayecto, y si pudiera plasmar todo lo que se me cruza por la mente, probablemente empezaría con un tema y al rato profundizaría en otro. Así soy, quizás es parte de la naturaleza humana, estamos rodeados de tanto conocimiento e información, lo único constante es el cambio, y a veces es necesario parar, parar y perderse, para volver a encontrar el rumbo y visualizar mejor el sentido que le estamos dando a la existencia”.