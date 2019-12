Yolanda Pérez: “La legitimidad de un magistrado no se puede medir como la de otro funcionario”

Yolanda Pérez, exmagistrada de la Corte de Apelaciones y expresidenta de la CSJ. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este lunes, 9 de diciembre, el Consejo de la Carrera Judicial debe entregar el instrumento que se utilizará para regir las evaluaciones de los candidatos a magistrados; además, dicho instrumento debe ser validado, pero aún no se conoce cómo lo harán.

Yolanda Pérez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrada de la Corte de Apelaciones, conversó con Prensa Libre sobre la importancia de los exámenes que se harán a los candidatos a una magistratura en el Organismo Judicial.

¿Cuál es la importancia de las evaluaciones a los candidatos para Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones?

La legitimidad de un juez o de un magistrado no puede medirse como la de otro funcionario.

Un funcionario electo tiene la legitimidad de haber sido electo por una mayoría dentro de un proceso democrático. Los jueces al ser seleccionados y necesitar legitimidad, esto debe hacerse por un procedimiento objetivo y técnico y es dentro de este procedimiento que tiene que ver y tiene gran trascendencia su evaluación.

¿Es suficiente evaluar los conocimientos académicos de un candidato?

No es solo la evaluación en relación a los conocimientos, es necesaria una evaluación que va mucho más allá, como los antecedentes, que no son penales o policiacos, o porque no hayan tenido faltas en el Tribunal de Honor, sino sus antecedentes en el ejercicio de la profesión.

También debe tener una evaluación de su capacidad emocional para manejar una función de tanta trascendencia como lo es juzgar a sus conciudadanos.

¿Cuántas evaluaciones deben hacerse a un juez o magistrado en el ejercicio del cargo?

La legitimidad que da haber sido seleccionado o electo, posteriormente a una evaluación, debe ratificarse todos los días con las decisiones que ese juez o ese magistrado va a dictar.

¿Cuáles son los riesgos de no hacer las evaluaciones?

No concibo un juez sin evaluación. Tenemos lo que tenemos porque en Guatemala no existe un procedimiento válido, técnico, objetivo de evaluación y, al parecer, no quieren que exista.

¿Qué piensa de que los actuales magistrados de la CSJ permanecen en el cargo debido a que el proceso está detenido?

Esto va más allá de que si los magistrados actuales deben seguir en el puesto o no, eso no es de discusión ¿Si no están ellos quiénes van a estar? Alguien tiene que suplir esa función.

Lo que sí es punto de discusión es el hecho de que nunca en el país se han evaluado realmente a los jueces o a los candidatos para ser jueces o magistrados. Han utilizado criterios que van más allá de ser algo técnico y objetivo.

¿Qué influye en que un juez o magistrado sea objetivo?

Notamos que la calidad de la formación de los profesionales, en términos generales en Guatemala, es absolutamente deficiente lo que los hace más susceptibles de ser amenazados o manejados por cualquier otra forma en los fallos judiciales.

¿Los jueces y magistrados tienen aceptación de la población?

La justicia y los hacedores de la justicia, que son los jueces y magistrados, carecen de legitimidad y de credibilidad de parte de la ciudadanía. Los guatemaltecos no creen en la justicia y en quienes hacen la justicia.

¿Hay voluntad política para agilizar el proceso de elección de este año?

No existe voluntad política de tener a los mejores abogados emitiendo la judicatura porque no conviene, conviene tener un sistema débil o anémico en la administración de la justicia, así es más fácilmente manipulable.

¿El plazo de 30 días para evaluar a los candidatos es suficiente?

Primero tienen que tener un instrumento que tiene que ser validado y estandarizado, pero no se tiene a la gente para hacerlo y no se tiene a la entidad que va a certificar la calidad de ese procedimiento. Definitivamente 30 días es una utopía. La Corte de Constitucionalidad tenía que fijar un plazo, pero este es insuficiente.

¿Quién o qué entidad es culpable de la situación actual en el proceso de elección de magistrados?

Mucha gente dice que la Corte de Constitucionalidad tiene la culpa, sí es culpable, pero tanto como somos los guatemaltecos que toleramos que haya una Ley de Carrera Judicial y un Consejo de la Carrera Judicial que nunca hizo los instrumentos.

¿Cree que se hará una buena elección de jueces y magistrados?

Lo que menos me preocupa es a quienes van a escoger ahora, porque van a elegir a los que ya tenía pensado. Me preocupa que esta situación se va a repetir dentro de 5 años, 10, 25 o 100 años, lo que hay que hacer es ir a la raíz, en donde radica el mal funcionamiento de un sistema que ya es caduco e inoperante. El sistema de justicia debe ser reinventado.

¿De quién es la responsabilidad de que no se repita lo mismo dentro de 5 años?

Es tarea de todos, de la ciudadanía, que se preocupe por tener un sistema de justicia que funcione y que realmente haga realidad el derecho a la justicia que tenemos todos los guatemaltecos.

Es obligación de todos los funcionarios públicos, de los políticos, del cuarto poder, es obligación de todos hacer posible los cambios porque no nos dirigimos a ninguna parte.

