Agente de la Patrulla Fronteriza es señalado de acosar a guatemalteca mientras su hijo estaba retenido en Texas

TRUM YA LO DIJO SI NO QUIEREN VIVR EN ESAS CONDICIONES NO VIAJEN Y ASUNTO SOLUCIONADO, ADEMAS MUCHAS MUJERES VEN EN LA PATRULLA FRONTERIZA EL CAMINO A HACER MILLONARIAS ACUSANDOLOS DE MUCHAS BARBARIDADES Q AL FINAL NO ES CIERTO, COMO UNA PERSONA EN SUS CINCO SENTIDOS VA A PONER UN MENSAJE SESUAL EN FACE BOOK SABIENDO Q ESTE SERA VISTO POR MILLONES DE PERSONAS PONIENDOLO EN EVIDENCIA AHORA EXISTEN MUCHOS MAFIOSOS Q USAN A LAS MUJERES PARA TRATAR DE SACAR MUCHOS DOLARES AL DENUNCIAR ALGO SIN FUNDAMENTO