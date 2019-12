Comité del Congreso de EE. UU. recuerda la muerte de Jakelin Caal a un año de la tragedia y envía mensaje a Trump

Tenía 7 años cuando se convirtió en el rostro de la niñez migrante de Guatemala y a un año de su muerte, el comité legislativo hispano del Congreso de EE. UU., Hispanic Caucus, recuerda la muerte de Jakelin Caal.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el comité señala que “era una niña pequeña, cuando la negligencia de nuestro gobierno la mató”.

Esta entidad está integrada por más de 30 integrantes del Partido Demócrata que tienen ascendencia hispana y están en el Congreso y su función es asesorar y dar voz en el proceso legislativo a temas que afectan a hispanos y latinos en EE. UU. y Puerto Rico.

En el mensaje, los congresistas pidieron justicia por Jakelin y pidieron al gobierno de Donald Trump rendir cuentas por la muerte de la niña guatemalteca.

El tweet fue compartido y comentado por varios congresistas de EE. UU. entre ellas la de origen guatemalteco, Norma Torres.

Today marks the 1 yr anniversary of Jakelin Caal Maquin’s death in @CBP custody. She was 7 yrs old, just a small child, when our govt’s negligence killed her.

The Trump Admin must be held accountable for her death.

We remember her, & will keep fighting for #JusticeForJakelin. pic.twitter.com/eCPO8hBt4z

— Hispanic Caucus (@HispanicCaucus) December 8, 2019