EE. UU. sancionará a países que se nieguen a recibir a deportados en medio de la pandemia

Trump has usado previas políticas como justificación para deportarlos y sancionar a los países que se reusen a aceptarlos.

Esta vez es para excluirlos de cualquier ciudado médico del virus covid-19 y de cualquier otro que se presentara.

Estas son personas que no tienen una situación legal en Estados Unidos y por lo mismo son vulnerables a las leyes estadounidenses. A parte que por miedo no hacen uso de los hospitales, ni de cuidado médicos pues tampoco pueden comprar un seguro médico y menos lo pueden pagar con lo que ganan.

Si los que llegaron sabían que los síntomas que traían eran relacionados al covid-19 o nó, es seña de que EEUU no se iba a hacer cargo de ellos… y apoyándose en sus leyes los deportaron lo más pronto posible…