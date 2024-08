María Gómez, una niña de origen guatemalteco de tan solo 12 años, fue localizada el 26 de julio después de una intensa búsqueda de casi 60 días que puso en vilo a la comunidad de Gainesville, en Georgia, Estados Unidos.

La menor, originaria de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, vivía solo con su padre Andrés Gómez.

Hasta este 2 de agosto, una semana después de haber sido hallada, el futuro de la menor sigue siendo incierto y no se ha reencontrado con su papá.

La Oficina del Alguacil del condado Hall confirmó que María se encuentra bajo supervisión de las autoridades de protección de menores de Georgia, en custodia de la División Estatal de Servicios para Familias y Niños (DFCS).

Pero la decisión de mantener a la menor distanciada de su padre, según las autoridades, tiene que ver con la investigación del caso, pues buscan establecer qué motivó que la niña saliera de su casa el 29 de mayo de 2024.

Luego de haber localizado a la menor, los detalles comenzaron a revelarse.

Un indicio clave fue un mensaje que Andrés, el padre de la niña, recibió en el que supuestamente ella le pedía que no la buscará más.

El mensaje ingresó desde un perfil nuevo en Facebook en Messenger el 11 de julio a las 22.14 horas. De inicio, el padre pensó que se trataba de un perfil falso.

“Hola, pa. Soy María. No sé preocupen por mí, yo estoy bien. Diles que dejen de buscarme porque si me siguen buscando todas esas personas voy a tener mucho miedo y ya no voy a poder regresar”, se leía en el mensaje.

“También dile a los policías que dejen de buscarme, que no me secuestraron. Yo salí de la casa por voluntad propia y yo estoy bien. No te preocupes por mí. Yo te quiero mucho. Atentamente: Mary Gómez”.

Aunque Andrés dudó al inicio, finalmente presentó el mensaje ante las autoridades y unos 15 días después, la niña fue localizada "sana y salva", confirmó el Sheriff del Condado Hall, Gerald Couch, según citaron medios locales.

Los agentes dieron con la pequeña en Dover, en el estado de Ohio, a una distancia de 9 horas de su hogar en Gainesville.

Las autoridades explicaron entonces que el mensaje había sido rastreado mediante una dirección IP (Protocolo de Internet). De esa manera lograron establecer la ubicación de una vivienda en Dover, hasta donde llegaron en automóvil.

El dispositivo rastreado era un teléfono móvil que estaba cerca de una piscina. Allí, se encontraba la niña, pero no estaba sola.

María se encontraba con un hombre. Ambos fueron llevados por los agentes hasta un estacionamiento, donde posteriormente se confirmó que el sospechoso de 34 años había sido arrestado.

La Policía local confirmó que el hombre fue identificado como Antonio Agustín, también de origen guatemalteco. El único detenido hasta ahora con relación a la desaparición de la menor.

El sheriff Couch, dijo que la menor presuntamente había estado hablando con el sospechoso y otras personas por aplicaciones y que ella les había comentado que “estaba infeliz y quería irse de la casa”, citó la cadena Univisión.

Durante las primeras indagaciones, se determinó que la menor sostuvo conversaciones con Antonio Agustín por estos mensajes.

BREAKING: After 2 months, 12 year old Maria Gomez Perez of Hall County has been found safe and ALIVE.



Police have arrested 31y/o Antonio Agustin after they were seen together in a shopping center in Ohio. pic.twitter.com/CJxkUyIjlB