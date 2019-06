El llamado del secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. a los guatemaltecos

Este fue el mensaje del funcionario estadounidense: “Esta es una llamada para todos los guatemaltecos: por favor, deben saber que no hay garantía de que ingresarán a los Estados Unidos, independientemente de si trae un niño o no. “Los procesos (para ingresar a los EE. UU.) son muy largos y usted arriesgará su vida y la de sus hijos”.

McAleenan hizo el llamado en respuesta a una publicación del Gobierno de Guatemala en Twitter sobre un recorrido en la frontera que hicieron McAleenan en compañía de la canciller Sandra Jovel, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y la primera dama Patricia Marroquín.

Los funcionarios guatemaltecos viajaron a la frontera sur de EE. UU. a verificar la situación en la que se encuentran los migrantes guatemaltecos, entre ellos menores de edad, en los centros de detención que funcionan en Texas.

“This is a call to all Guatemalans: please – you must know that there is no guarantee that you will you get into the United States, regardless of if you bring a child or not. The processes [to enter the U.S.] are very long, and you will risk your and your children’s lives.” https://t.co/3zEBO27k23

