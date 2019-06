Por qué es peligroso que México use tropas para detener la migración indocumentada

Elementos del Instituto Nacional de Migración (INAMI), y policías federales detienen a migrantes centroamericanos en la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas, México. (Foto Prensa Libre: EFE)

México también se comprometió a desmantelar a los grupos de tráfico y trata de personas, según el texto en inglés de la declaración.

Por su parte, aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes de asilo.

Tropas ponen en riesgo a migrantes

El coordinador del programa de pobreza y migración de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Marcel Arévalo considera que el uso de tropas para contener la migración pone en riesgo a los que emprenden esa travesía, porque pueden violar sus derechos humanos, ya que los ejércitos no están educados y capacitados para controlar o tratar con personas civiles.

Arévalo asegura que se ha comprobado que las migraciones no se reducen en tanto no se combatan las causas que la producen como el hambre, la violencia y la falta de fuentes de trabajo, especialmente en el área rural. “A los que pretenden migrar nadie los detiene, no hay disuasivos que debiliten su intención de buscar mejores condiciones de vida.

Lo que tendrían que hacer los estados, agrega Arévalo, es marchar por la oferta del presidente mexicano Manuel López Obrador en el sentido de apuntarle al desarrollo y el respeto de los derechos humanos. “Todos nuestros estados deben superar el grave rezago social que existe que es el motor que empuja a viajar a Estados Unidos”, afirmó.

EE. UU. presionará con aranceles

El experto en relaciones exteriores, Jorge Wong, dice que México está asumiendo el papel de un tercer Estado por su ubicación cercana a la frontera con Estados Unidos, porque es en quien va a recaer el control migratorio.

Wong considera que a México le va a tocar el mismo papel que jugó en favor de Europa, Marruecos, quien tomó a este Estado como un tercer país extracomunitario para recibir a la mayoría de migrantes. “Esa fue una forma práctica de resolver el problema, porque Marrueco se convirtió en un país de llegada, donde eran atendidos los migrantes afuera de Europa”.

Estados Unidos está copiando la misma idea para México, con la gran diferencia de que la Unión Europea negoció para llegar a este acuerdo, en cambio a México Donald Trump lo está presionando con la negociación de los aranceles. “Esa es el arma de Estados Unidos”, aseguró Wong.

