Estos son los acuerdos entre Estados Unidos y México para frenar la migración indocumentada

Marcelo Ebrard, canciller mexicano, señaló en conferencia de prensa en Washington que los acuerdos asumidos entre ambos países fueron:

Reforzar las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México.

Incrementar esfuerzos para la aplicación de la ley a fin de reducir la migración indocumentada.

Desplegar a la Guardia Nacional en todo el territorio mexicano con énfasis en la frontera sur (con Guatemala).

Acciones conjuntas para desmantelar redes de tráfico de migrantes.

Fortalecer la relación bilateral para el intercambio de información y acciones coordinadas en la frontera México-Estados Unidos.

Luego de que Estados Unidos envíe sin demora a migrantes que lleguen a su territorio para solicitar asilo, México los atenderá, dará oportunidades de empleo, salud y educación, a ellos y sus familias.

Protección de derechos humanos de los migrantes.

Revisión de los acuerdos asumidos dentro de 90 días.

En directa alusión a Guatemala, El Salvador y Honduras, Ebrard dijo que las conversaciones con Estados Unidos también incluyeron:

Fortalecer y ampliar la cooperación para crear en el sur de México y el Triángulo Norte Centroamericano una zona de prosperidad que permita a las personas y sus familias mejores vidas en casa.

“Estados Unidos reiteró su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el gobierno de México en conjunto con los gobiernos del Salvador Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para conseguir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración, con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa”, dijo.

Como antesala, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Twitter la suspensión indefinida de los aranceles a todas las importaciones de México que iban a entrar en vigor el próximo lunes gracias al acuerdo con ese país para “reducir considerablemente o eliminar” el flujo migratorio.

“Las aranceles programados para entrar en vigor el lunes contra México quedan suspendidos indefinidamente. México a cambio ha aceptado tomar medidas contundentes para detener la marea migratoria a través de México hacia nuestra frontera sur”, anunció Trump en Twitter.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019