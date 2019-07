“Guatemala no tiene las condiciones para ser tercer país seguro”, afirma Amnistía internacional

Juliana Cano Nieto, directora adjunta de campañas para las Américas de Amnistía Internacional. (Foto Prensa Libre: Redes sociales)

Juliana Cano Nieto, directora adjunta de campañas para las Américas de Amnistía Internacional conversó con Prensa Libre sobre la posibilidad de que Guatemala sea declarado como un lugar apto para darles refugio a migrantes, algo que se considera poco realista.

Cano Nieto cuestiona el sistema migratorio de Guatemala, la seguridad para sus propios habitantes y la falta de aplicación de justicia debido a la corrupción.

¿Guatemala es apto para ser un tercer país seguro?

No. Desde Amnistía Internacional consideramos que Guatemala no tiene las condiciones para ser un país seguro. Son dos razones principales.

¿Cuáles son esas razones?

La principal es que tiene un sistema de asilo bastante débil. Las leyes vigentes en Guatemala para temas de asilo tienen vacíos que no permiten un proceso claro que distinga entre la gente que busca protección por razones de violencia o situaciones de grave peligro o gente que está migrando por otras razones.

¿Bastaría con un cambio de leyes?

Desde Guatemala se han denunciado casos de corrupción en la Dirección General de Migración -ahora Instituto- y consideramos que esto hace que el sistema no permita darle un proceso adecuado a las solicitudes que se presenten.

¿Qué deficiencias se conocen del sistema de registros de Migración?

De enero a mayo del 2019 las personas que Migración dice que han sido albergadas en Guatemala y Honduras son 163, y del El Salvador 37, pero hemos visto que han sido caravanas de dos mil o más personas atravesando su territorio, y los números no alcanzan un porcentaje mínimo de esas personas.

La falta de un proceso adecuado, de estadísticas y de un debido proceso hacen que en Guatemala no sea considerado como un país en el que los refugiados podrían tener un proceso de asilo adecuado.

Lea también: Acuerdo entre EE. UU. para declarar a Guatemala como tercer país seguro debería llegar antes de la segunda vuelta electoral

¿Cuál es la segunda razón?

Es que Guatemala no es un país seguro. El fundamento de un país seguro es que las personas que están buscando asilo puedan estar en un lugar donde no haya peligro y hay varios informes que demuestran que Guatemala no es un país seguro.

¿Qué cifras se tienen sobre la violencia en Guatemala?

Para el 2018, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados publicó una guía para las personas que buscan protección en Guatemala y en ella muestran la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como la existencia de maras que actúan en Guatemala con mucha impunidad.

En Guatemala se afirma que hay reducción de homicidios

Si bien es cierto que ha habido esa reducción, hay lugares que siguen siendo muy violentos y en el que continúa habiendo un alto índice de homicidios. El informe del Alto Comisionado para los Refugiados señala así a ciudad Guatemala, Mixco, Villa Nueva con alta persistencia de homicidios y alta presencia de maras.

¿Qué otros peligros hay para los migrantes?

Adicional se tiene el serio problema de violencia contra la mujer, con altos índices de violencia doméstica, violencia sexual, violencia perpetrada por las maras y las redes de crimen organizado. En el 2014 Guatemala era segundo país con el número más altos de femicidios.

También hay que tomar en cuenta la situación de la comunidad LGTBI y las razones por la que han tenido que salir del país debido a la violencia que enfrentan en Guatemala.

Además, se muestra que hay un esfuerzo por las altas esferas de gobierno de acabar con el sistema de justicia y el sistema judicial no tiene posibilidad de investigar y sancionar a los perpetradores de toda esta violencia.

Lea también: El “silencio sepulcral” de Honduras y Guatemala ante el cambio de la política migratoria de México y EE.UU.

¿Qué repercusiones tendría que Guatemala se convierta, pese a sus deficiencias, en tercer país seguro?

Un acuerdo de país seguro entre Estados Unidos y Guatemala, simplemente lo que hace es dejar en total desprotección a las personas que están huyendo de sus países por razones de violencia. Esto también impactaría a la ciudadanía guatemalteca.

¿Qué cifras se tienen sobre guatemaltecos solicitantes de asilo en EE. UU.?

Las cifras no son exactas, pero se tiene registros, a julio de este año, de al menos 30 mil 200 guatemaltecos deportados desde EE. UU., según cifras de Migración. Y desde México serían al menos 26 mil 770 guatemaltecos deportados vía terrestre, pero de todos ellos no sabemos cuántos buscaban protección.

Contenido relacionado

Enfermos y con miedo: así viven los niños detenidos en la frontera de EE.UU.

CC tramita amparos contra posible acuerdo para convertir a Guatemala en asilo de migrantes

Trump dijo que visitará centros de detención para inmigrantes