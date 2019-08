Guatemaltecos fingen ser víctimas de extorsión para solicitar asilo en EE. UU.

Según la PNC y el MP, los guatemaltecos denuncian ser extorsionados para conseguir asilo en EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) han detectado una incidencia de falsas denuncias de extorsión, las cuales son de guatemaltecos que buscan un argumento para solicitar asilo en Estados Unidos.

En la fiscalía Contra las Extorsiones se informó que esta problemática se observa especialmente en regiones fronterizas como Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, lo cual, de alguna manera, incrementa el número de denuncias que se reciben y hay percepción de que el delito va en incremento.

Del 1 de enero al 31 de julio último en dicha fiscalía se recibieron dos mil 422 denuncias de extorsión, otras mil 388 se atendieron en las seis agencias ubicadas en Chimaltenango, Jutiapa, San Marcos, Quetzaltenango y Suchitepéquez, que hacen un total de tres mil 810 denuncias, muchas de estas han sido desestimadas por ser falsas.

Según los fiscales, a todas las denuncias se les da seguimiento y es cuando se percatan de que muchas no tienen sustento y son informaciones falsas.

Lea también: ¿Qué deberían hacer los salvadoreños y hondureños para pedir asilo a Estados Unidos?

“Se dan dos situaciones con el incremento de las denuncias, una es por la respuesta de los operativos porque mucha gente toma confianza y denuncia, la otra causa es porque se presentan denuncias muy escuetas, sin información y es una modalidad para poder irse a los Estados Unidos y pedir asilo”, refirió una de las fiscales de esa unidad.

Agregó que las falsas denuncias normalmente se presentan en las subestaciones de la PNC, debido a que los agentes no hacen las suficientes preguntas y solo remiten los expedientes al MP.

“En la Fiscalía se les da seguimiento y es allí donde se verifica que no hay suficiente información. Los denunciantes dicen que no tienen el número de dónde los llamaron, cuánto dinero les pidieron y a veces dicen que fue hace cinco años”, comentó.

Advertencia

Los fiscales indicaron que cuando alguien llega a la sede central del MP para denunciar una extorsión y se detecta que no tiene datos verídicos, se le hace saber que es un delito dar información falsa.

“Eso es lo que hemos trabajado con la PNC para que también ellos les informen de que incurren en el delito de denuncia falsa, a veces cuando se les dice eso, rápido dicen que irán a hacer un mandado, pero ya no regresan”, señaló la fiscal.

También mencionó que ese tipo de denuncias se interponen por consejos de los llamados “coyotes” para hacerles creer que de esa manera se quedarán en Estados Unidos.

Percepción

Investigadores de la División del Programa Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), que también investigan el flagelo de la extorsión, coinciden en que se han incrementado las denuncias por ese delito, aunque aseguran que es “pura percepción”.

“Hay casos que sí nos preocupan porque sabemos que son extorsiones reales, ese montón de denuncias que aparecen cada año por miles de más es pura percepción”, refirió un jefe policial de Dipanda.

El entrevistado puso como ejemplo que de mil 900 denuncias a las que se le da seguimiento a escala nacional, solo 70 son extorsiones reales, el resto quedan como amenazas y no se llega a concretar ningún pago de las víctimas, y entre las que se archivan figuran muchas denuncias falsas de personas que buscan llegar al país del norte.

“Muchas de esas denuncias son estrategias de coyotes para meter a la gente en las llamadas caravanas que van a EE. UU. y cuando llegan a México dicen que no aguantan la violencia en Guatemala. Las características de estas denuncias son que no dan el número de teléfono de donde los llaman para amenazarlos o dicen que los llamaron de un número privado, pero eso ya no se puede, tampoco dicen cuánto dinero les piden y dicen que les dejaron un mensaje anónimo, pero lo rompieron o perdieron”, agregó.

Asilo difícil

Guillermo Castillo, representante de la Cooperación Migrante, que funciona en EE.UU., asegura que el asilo puede calificar por raza, religión, nacionalidad, opinión política y por ser miembro de un grupo particular o social, y es en este último donde cabe un caso de extorsión, siempre y cuando el solicitante califique dentro de las leyes existentes en ese país.

“No importa si pide asilo por extorsión, corrupción, narcotráfico, crimen organizado o violencia doméstica y, demás; hay distintas variantes a las cuales puede pertenecer una persona, media vez califique dentro de las leyes existentes no hay problema, pero cada vez es más difícil calificar a un asilo”, dijo.

“En cuanto a si la información de la denuncia es falsa, si las autoridades y organismos de justicia de Guatemala tienen un 97 por ciento de impunidad y si en ese país es imposible encontrar justicia, mucho menos lo harán con una doble repercusión internacional en Estados Unidos o Guatemala para ver si la denuncia tiene los fundamentos. Lo más que puede pasar ante la corte de migración es que quien solicita asilo no gane el caso y se retire voluntariamente o sea deportado”, precisó.

