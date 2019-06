Hallan muertos a 3 niños y una mujer en EE. UU. cerca de la frontera con México

Se trata de una mujer de unos 20 años, dos bebés y otro niño pequeño, indicó el oficial texano por medio de un mensaje en la cuenta del departamento en Twitter.

Guerra indicó que los cuerpos fueron encontrados en un área con maleza cerca del Río Grande, al suroeste de Anzalduas Park, en el Área de Manejos de Vida Salvaje de Las Palomas.

Esta región que se ha convertido en un punto de cruce de inmigrantes indocumentados, especialmente de familias centroamericanas.

La causa de la muerte todavía no ha sido determinada, aunque se estima que quizás pudieran haber muerto víctimas de deshidratación.

El alguacil indicó que el FBI se encuentra investigando el caso, debido a que las muertes se registraron dentro de una propiedad federal.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) todavía no ha dado a conocer ningún tipo de información al respecto.

BREAKING NEWS: Deputies are on scene by the river SE of the Anzalduas Park in Las Paloma Wildlife Management Area where Border Patrol agents located 4 deceased bodies. Bodies appear to be 2 infants, a toddler and 20yoa female. Deputies are awaiting FBI agents who will be leading. pic.twitter.com/2qPCYDjZBu

— Sheriff Eddie Guerra (@SheriffGuerra) June 24, 2019