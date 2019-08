“Mi papá no es criminal”: El desgarrador llanto de una víctima inocente de las redadas de Misisipi

Magdalena Gomez Gregorio es una pequeña de 11 años que rompió en llanto al hablar a la televisora local WJTV para implorar que su padre, cuyo nombre y nacionalidad se desconoce, vuelva a estar con ella.

“Gobierno, por favor, muestra algo de corazón. Deja que mis padres sean libres y también todos los demás, por favor, no dejen a los niños llorando”, sollozó. “Mi papá no hizo nada, no es un criminal”, dijo.

Así como ella, otros niños con la mirada triste reposaban sus cabezas en las manos, abrazaban sus mochilas de la escuela o recibían el consuelo de desconocidos en un gimnasio de la ciudad de Forest, una en las cuales hubo redadas.

Jordan Barnes, el dueño de las instalaciones, es un buen samaritano que se ha asegurado de que los niños tengan comida, lugar donde dormir y transporte a la escuela.

Little girl sobs for her father after he was taken during the Mississippi ICE raids. She pleads for him to be let go: "I need my dad." https://t.co/XUQAftIVXF pic.twitter.com/68rru8iVvv

— CBS News (@CBSNews) August 8, 2019