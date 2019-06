Migrante salvadoreño que cruzó la frontera junto a su hija muere bajo custodia de autoridades estadounidenses

Un migrante salvadoreño de 43 años que cruzó la frontera hacia Estados Unidos junto a su hija murió en un hospital luego de “desmayarse” en una estación fronteriza y ser trasladado “de urgencia” a un hospital, informaron autoridades fronterizas este sábado en un comunicado.

El hombre y la menor estuvieron detenidos por una semana, aproximadamente, en el centro de procesamiento central de McAllen, en Texas.

Autoridades fronterizas aseguran que el centroamericano presentaba “problemas de salud” y que había sido examinado por médicos del área.

The men and women of CBP are saddened by the unfortunate death of a 43-year-old man from El Salvador who was rushed to the hospital after falling into medical distress. Our condolences are with his family. Full statement: https://t.co/l9r4PHZTO8

— CBP (@CBP) June 30, 2019