Migrantes en EE. UU., piden más apoyo al TSE para poder votar en elecciones del 2023

Ello significa que los connacionales en el exterior tienen hasta la segunda o tercera semana del próximo mes para actualizar su lugar de residencia, algo que se antoja cuesta arriba, según migrantes consultados por Prensa Libre, porque no ha habido una campaña de información ni un plan del TSE para facilitar esta actualización.

Uno de los principales problemas es que muchos guatemaltecos no cuentan con su documento personal de identificación (DPI), porque lo extraviaron, no lo llevaron consigo a EE. UU., llevan muchos años viviendo en ese país o porque ya se les venció.

Sin el DPI, no se pueden actualizar datos y tampoco empadronarse. Aunque para este segundo proceso todavía queda más tiempo —120 días antes de la elección, según la Ley—, para tramitar el DPI es necesario hacer una cita en los consulados a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual puede tardar meses.

En las elecciones del 2019, cuando resultó electo Alejandro Giammattei, por primera vez los guatemaltecos tuvieron oportunidad de votar en el exterior; sin embargo, a juzgar por los 734 sufragios que se emitieron, comparados con los Q47 millones invertidos por el TSE en la logística, el proceso fue un fracaso.

Acciones

Ben Monterroso, integrante del movimiento Voto Guatemalteco en el Exterior (Voguae), señala que, si el TSE no quiere repetir el fracaso de la elección del 2019, “como mínimo” debe tomar tres acciones: ampliar el plazo para que los migrantes puedan actualizar su lugar de residencia, mejorar el sitio web para que puedan acceder al empadronamiento en línea y permitir que no solo el DPI sea el documento para dicho proceso e incluso, para votar.

Dijo que desde septiembre pasado comenzaron los acercamientos con los magistrados del TSE para exponerles esos problemas, pero a estas alturas no les han dado respuesta a las peticiones. La última reunión se sostuvo a inicios de diciembre y se suponía que tendrían otra antes de que finalizara el mes, pero ya no fue posible porque todo el personal está de vacaciones.

Monterroso considera “muy preocupante” el hecho de que quedan cerca de 12 meses para que se cierre el plazo para empadronarse y que aún no se agiliza la documentación de los connacionales, cuando hay países que en un mismo día y visita, extienden los documentos. “Mi esposa es de El Salvador y en tres horas le dieron las tres identificaciones que ella necesitaba”, aseguró.

En el proceso para concretar el voto en el extranjero hay varias instituciones involucradas “que no están haciendo su trabajo y quienes pagamos los platos rotos somos los migrantes”, se lamentó, aunque admitió que los magistrados han llegado a EE. UU., y se han reunido con organizaciones de migrantes lo cual es un “pequeño gesto de buena voluntad”, que se tiene que traducir en acciones concretas porque los guatemaltecos en el exterior están cansados de las buenas intenciones, subrayó.

“¿Cuál es el plan real que tienen, aparte de venir aquí? Es necesario ver acciones”, dijo. “Esto no es solo una cosa más que no se está haciendo, es la democracia la que está en juego cuando no se deja participar a los que estamos en el extranjero”, añadió.

Falta comunicación

Los migrantes en EE. UU., también coinciden en que no ha habido una campaña de información o concientización para que los guatemaltecos se empadronen y señalan que el Registro Nacional de las Personas (Renap) tiene los datos de miles de guatemaltecos que han solicitado su DPI, entre estos, números de teléfono y correos electrónicos, que deberían ser aprovechados por el TSE para enviar mensajes y avisos para motivar el empadronamiento.

Roland Gramajo, uno de los portavoces de la comunidad guatemalteca en Houston, Texas, lamenta que el TSE “no tenga la intención de involucrar a los migrantes en proceso”, y asegura que esa institución cuenta con los fondos para implementar un sistema computarizado más amigable y para pagar por una campaña de incentivación al empadronamiento y posteriormente, para el voto.

Actualmente, del presupuesto disponible en el TSE para el voto en el extranjero, solo ha ejecutado Q5 millones de Q24.7 millones disponibles en el año, según datos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin). La partida de viáticos es de las pocas que presenta una ejecución elevada.

“Lamentablemente, el Tribunal no tiene interés en que nosotros participemos en el proceso de votación, es triste y penoso”, enfatizó Gramajo, al sumarse a la solicitud de que se amplíe el plazo para actualizar datos y se permita usar otro documento para ese fin y para empadronarse, que puede ser el pasaporte o la tarjeta consular, “ya que es más probable que los connacionales tengan estos documentos porque son requeridos por las instituciones estadounidenses para hacer trámites, transacciones o pagar impuestos. En cambio, el DPI no se requiere en EE. UU.”

Gramajo teme que grupos corruptos estén interesados en que los migrantes no participen porque saben que si se organizan pueden ser capaces, con el voto, de inclinar la balanza en favor de algún candidato presidencial.

“Podemos acabar con la corrupción. De 3.5 millones de guatemaltecos que hay en EE. UU., podrían votar 500 mil, si se les facilita el proceso, eso puede representar un cambio para Guatemala”, expuso.

Saida Pérez, integrante de la Alianza Migrante Guatemalteca y que reside en Denver, Colorado, también sospecha que en el voto en el extranjero hay en juego “muchas políticas e intereses” de por medio. Por esa razón, afirma, “nos dejan de último y no nos toman en cuenta a tiempo para poder hacer una diferencia”.

Añadió que las visitas que han hecho delegaciones del TSE a EE. UU., solo son un “requisito que tienen que cumplir” puesto que, como ocurrió en la elección pasada, “otra vez nos dejaron de último”.

Boris Ochoa, empresario guatemalteco y líder migrante en Nueva York, confía en que el TSE emita pronto las resoluciones que amplíen el plazo para actualizar datos, puesto que fue un ofrecimiento que les hicieron en una reunión que sostuvieron a inicios de noviembre pasado.

“Se habló de los plazos, ellos tendrían que haber sacado ya esa resolución”, expuso Ochoa, quien remarcó que “los guatemaltecos en EE. UU. siguen siendo guatemaltecos y tienen derecho al voto”.

Según Ochoa, el TSE ha mostrado interés para facilitar el voto en el extranjero, pero “la clave es ampliar el plazo de actualización de datos para los migrantes”.

Analizan resoluciones

Gabriel Aguilera, magistrado titular del TSE, afirmó que analizan la resolución que ampliaría el plazo para la actualización de datos y que esta tendría que estar lista en los primeros días de enero. También indicó que se podría autorizar el uso de otro documento o mecanismo para que los migrantes puedan empadronarse y votar, pero esta decisión tomará más tiempo.

En cuanto al sitio en internet que los migrantes consideran poco amigable, dijo que este debe cumplir con altos estándares de seguridad porque “el padrón electoral es la garantía de la democracia”. No obstante, precisó que el TSE está abierto a aceptar sugerencias para hacerle cambios al sistema, incluso aseguró que ya lo han hecho.

Aguilera precisó que, a diferencia de otros países, Guatemala tiene la dificultad de que sus connacionales en EE. UU., están radicados en todos los estados de la unión americana lo que hace más complicado el empadronamiento y actualización de los datos.

“En 2020, por la pandemia no pudimos avanzar mayor cosa, pero en 2021 hemos hecho varias misiones tanto de vinculación como de empadronamiento y hemos hablado con muchísimos migrantes, quienes nos han manifestado su agradecimiento”, expuso el magistrado.

Según Aguilera, han logrado empadronar a unos tres mil 500 migrantes, cifra que triplica al total de personas que lo hicieron en el proceso pasado, cuando fueron alrededor de mil.

Agregó que durante el 2022 trabajarán “fuerte” en la divulgación de campañas de información para que más guatemaltecos puedan ejercer el sufragio en las elecciones del año siguiente, aunque reconoce que el primer paso es ampliar el plazo para que los guatemaltecos en el exterior puedan actualizar sus datos.

Captura de datos

El Renap, otra de las instituciones cuestionadas por los migrantes en EE. UU., respondió que “se han realizado importantes esfuerzos en coordinación con otras instituciones para poder acercar los servicios que se brinda a los connacionales en el extranjero, incluyendo la captura de datos para la emisión del DPI”.

En una comunicación que la oficina de prensa del Renap envió a Prensa Libre, detalló que se han optimizado los procedimientos para la entrega del DPI en los consulados de Guatemala en EE. UU., y en la embajada en España mediante el cual, le informan al usuario que el documento que solicitó ya está disponible. Hasta la fecha, aseguró, se han entregado más de 350 mil DPI en el exterior.

Añadió que recientemente se habilitó el servicio de captura de datos para emisión del DPI y de certificados de nacimiento en los consulados de Riverhead, Nueva York; y Filadelfia, Pensilvania. Además, se tiene planificado llevar jornadas móviles de captura de datos para llegar a lugares de EE. UU., donde no se tiene el servicio.