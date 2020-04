Migrantes guatemaltecos son detenidos por intentar cruzar frontera a EE. UU.

Un grupo de guatemaltecos que viajaba con otros migrantes fueron detenidos en su intento por llegar a Estados Unidos.

La patrulla fronteriza de Laredo Norte informó que el incidente ocurrió en las primeras horas del 13 de abril.

Un tractor transportaba un remolque blanco en la milla 31 con la ayuda de un perro detector.

Los agentes descubrieron a 28 personas dentro del tráiler originarias de México, Guatemala y Ecuador.

Los individuos y el conductor, ciudadano estadounidense, fueron detenidos en espera de una investigación.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. lamentaron que a pesar de la pandemia del coronavirus, los contrabandistas de personas continúan y ponen en riesgo la salud de muchos.

Asimismo recomiendan que para denunciar actividades sospechosas, como el contrabando de drogas y extranjeros se debe descargar la aplicación “USBP Laredo Sector” o comunicarse con la línea gratuita de Laredo Sector Border Patrol al 1-800-343-1994.

Mark Morgan, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., dijo que “los contrabandistas siguen mostrando total desprecio a la vida y a la pandemia por transportar a personas en lugares cerrados”.

Smugglers continue to show a complete disregard for human life & the pandemic by transporting individuals in close quarters. Laredo USBP Agents prevented 28 people from being smuggled in a trailer (https://t.co/3PPwwkxzWE) & Agents stopped 2 smuggling attempts in AZ this weekend. https://t.co/jMWg4IwvdR pic.twitter.com/SMbsbwH0nx

— Acting Commissioner Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) April 15, 2020