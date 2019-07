“Países deben asumir su responsabilidad” para reducir la migración, dice secretario Pompeo

Sinceramente es urgente y necesario que algún presidente del triángulo norte que tenga bien puestos los pantalones le conceda una entrevista a algún noticiero de Estados Unidos y le exponga al pueblo estadounidense la destrucción sistemática que su gobierno orquestó desde la década de los ’50, y que ha sido la causa de la miseria en la que vive la region y que es la razón por la cual se emigra a Estados Unidos ya es hora que alguien les diga y que incluso les exija algún tipo de indemnización por años y años de saqueo e intervención al gobierno de dichos países. Es muy cierto que también nosotros tenemos la culpa de elegir corruptos en el gobierno que son capaces hasta de vender a su madre por unos cuantos dólares, pero a la vez recordemos que si los gringos no obtienen lo que quieren por la vía corrupta, se inventan una guerra por cualquier motivo para adueñarse de lo que sea que les apetezca. Ellos odian la competencia en sus mentes diabólicas no conciben la idea de que un país de America Latina sea competencia para ellos a nivel económico. Y sin contar el negociado que es para ellos que sus ciudadanos sean los más grandes consumidores de drogas ya que eso a ellos les reditúa jugosas ganancias. En ventas de armas y generando violencia en el sur para que no sea seguro que ningún país invierta en prosperidad para esos países.