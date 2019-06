Patrulla Fronteriza arresta a grupo de 134 migrantes centroamericanos y difunde video

El arresto masivo se llevó a cabo el pasado martes por la mañana cuando los migrantes estaban ingresando de manera ilegal a Estados Unidos en Sasabe, Arizona.

La oficina informó que al verse descubierto el grupo “se rindió de inmediato” ante los agentes. También dio a conocer que ocho personas del grupo fueron hospitalizadas, sin especificar las causas.

La publicación en su sitio web está acompañada de un video que dura dos minutos y medio en el cual se observa a las decenas de siluetas cruzando el muro fronterizo.

Así lo anunció la oficina en Twitter:

Video of a large group of 134 Central Americans walking around the end of the border wall in Sasabe on Tuesday. The group immediately surrendered to @CBP #USBP agents. Eight people in the group were hospitalized. For HD video: https://t.co/SMOPKTNt3g pic.twitter.com/BpasR5NHIx

— CBP Arizona (@CBPArizona) June 5, 2019