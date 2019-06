Patrulla fronteriza de EE. UU. rescata a guatemaltecos por un ataque de abejas

Familias enteras continúan llegando a Estados Unidos de manera ilegal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según The New York Times, la Patrulla Fronteriza emitió un comunicado en el que explicó el suceso, aunque no indica el día y la hora en que ocurrió.

El hecho se registró cuando un agente, cuyo nombre no se divulgó, patrullaba el Río Grande, en Brownsville, en la frontera de Texas y un grupo de abejas entró a su vehículo.

Al buscar de donde provenían las abejas, el agente localizó a la mujer, de origen guatemalteco, que cubría a su hijo pequeño y estaban totalmente cubiertos por los insectos y le pidió a la mujer que corrieran hacia el carro.

El niño comenzó a vomitar y fue trasladado a un hospital, donde esperan su recuperación.

Mártires de la migración

En tres años y medio de la administración del presidente Jimmy Morales se han registrado 76 mil menores guatemaltecos no acompañados y 212 mil 903 familias, según cifras oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.

A la fecha se conoce de seis casos de niños que murieron en el intento por llegar a EE. UU. en busca de mejores oportunidades.

Cinco de los niños viajaban con sus padres y uno de ellos emprendió el viaje solo. Se trata de Mariee Juárez, Jakelin Caal, Felipe Gómez y Juan de León, un niño de 2 años y medio cuyo nombre no fue revelado y una menor de 10 años que, a diferencia de los demás, murió en un hospital de la capital de México a donde fue trasladada por problemas en la garganta.

Por las muertes de Jakelin Caal y Felipe Gómez, se formó una comisión en el Congreso estadounidense, encabezada por el senador republicano Lindsey Graham, que llamará a audiencias judiciales.

Además, debido a que se determinó que la madre de uno de los menores buscaba llegar a EE. UU. para conseguir un empleo, no por asilo, también se analizarán los factores sociales que están causando la migración a ese país.

