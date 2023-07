Programa de Movilidad Segura analiza permanencia en el país de solicitantes de asilo

¿Cuá será la participación que va a tener OIM en este programa?

OIM y Acnur van a hacer un pre screening —primer contacto— de las solicitudes, eso significa que vamos a chequear la elegibilidad de las personas que soliciten las diferentes opciones o de asilo o de migración regular. A las que se les encuentre elegible, se les va a hacer una entrevista y quienes puedan demostrar su legibilidad se referirán sus casos a las autoridades correspondientes de EE. UU. que son las que toman la decisión final sobre si entrega un determinado estatus migratorio a la persona.

¿Cómo van a funcionar estas oficinas, cómo puede una persona acceder a estos posibles beneficios migratorios?

La única forma de acceder al programa de movilidad segura es a través del sitio web movilidadsegura.org. Es muy importante aclarar que la gestión es completamente gratuita, cualquier oferta solicitando dinero o favores para acceder al programa es engañosa. En el sitio web las personas van a encontrar los requisitos. Es importante aclarar que no todas las solicitudes van a dar como resultado una cita. Quienes sean encontrado elegibles para una cita van a ser contactados por Acnur o por OIM para que se dirija a una de las oficinas que se han destinado para esto.

Al evaluarse la petición y determinarse que sí puede ser alguien elegible y se le da la cita ¿tiene que venir a Guatemala?

Sí. La persona asiste a la cita y toca esperar una respuesta, de OIM, Acnur o de las autoridades de EE. UU.

¿Pero físicamente la persona va a venir al país?

Para las citas sí, efectivamente, va a tener que desplazarse hasta Guatemala.

¿Y después tiene que esperar acá en el país o tiene que regresar a su país de origen?

No tiene que esperar en el país —Guatemala— puede regresar a su país. No hay, en este momento, instrucciones claras, definidas.

¿Puede regresar a su país o tiene que hacerlo?

Como te decía, esta es una etapa exploratoria en donde todavía hay muchas cosas que se están definiendo. Lo que queremos es que este procedimiento sea lo menos difícil posible para las personas migrantes, que no tengan que arriesgarse en viajes peligrosos e irregulares, o a morir en un accidente o en la parte de atrás de un camión o cruzando un río. La idea es salvar vidas y hacer que la migración sea digna, ordenada, regular y segura.

Regularmente las personas que piden asilo o refugio no quieren regresar a sus países ¿No sería más lógico que se quedaran acá, donde hacen su solicitud?

Efectivamente, en el caso de la de las solicitudes de asilo, se están explorando las medidas necesarias para hacer las gestiones de protección. Hay una red de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que desde tiempo atrás tienen programas de protección para las personas solicitantes de asilo y se activaría ese tipo de red para para brindar la protección necesaria mientras se define la solicitud de las personas.

¿O sea, en este plan podrían entrar a ayudar organizaciones de la sociedad civil?

Lo estamos evaluando, también hace parte evaluar cuál es la demanda de las opciones que están disponibles a través de movilidad segura. La idea es ofrecer una red de servicios que no sería necesariamente solamente de OIM y de Acnur, sino de otras organizaciones de la sociedad civil. El retorno a los países sería para los casos de solicitudes de otro tipo de opciones de migración regular —como la reunificación familiar o solicitud de visas de trabajo—.

¿Se sabe ya dónde estarán ubicadas estas oficinas?

Hay dos oficinas ya seleccionadas en el sur del país —pero— no queremos dar las ubicaciones exactas por lo que te decía de que las personas no van a poder llegar ahí a solicitar la cita. La ubicación exacta de las oficinas la van a recibir las personas que sean seleccionadas para una cita. Queremos evitar que se presenten personas a estas oficinas. La solicitud se hace a través del sitio web. No se trata de no dar información, se trata de evitar aglomeraciones innecesarias que son traumáticas para las personas migrantes, para las comunidades de acogida de estas oficinas y para las administraciones municipales.

¿Tienen alguna estimación de cuántas personas podrían atender al mes?

Todavía no hemos llegado a ese nivel. Ya tenemos un número importante de solicitudes que todavía falta limpiar y aclarar. Entonces preferimos evitar en este momento generar expectativas sobre cuántas personas vamos a atender. Otra cosa que me parece importante decir, en determinados momentos el sitio web puede hacer una pausa en las recepciones de solicitudes y es para solucionar problemas técnicos que se vayan identificando en el proceso y moderar la cantidad de solicitudes. A quienes encuentren que el formulario para hacer la solicitud no está disponible les pedimos que lo intenten de nuevo más tarde.

¿El personal que trabajará en las oficinas será de OIM y Acnur o tal vez habrá funcionarios de las agencias de EE. UU.?

En las oficinas donde se realizar las entrevistas los funcionarios van a ser únicamente de OIM y Acnur, no tengo en este momento información de que vaya a haber personal del Gobierno de los EE. UU. en las oficinas.

¿Cómo analizan este programa, podría tener éxito a la luz de lo que fue el Acuerdo de Cooperación de Asilo, firmado en 2019 que no dio los resultados que se esperaba?

Desde 2014, que inició el programa de migrantes desaparecidos de la OIM, a la fecha, se han registrado más de siete mil 800 muertes de migrantes en las américas, la enorme mayoría de ellos seguramente iban a EE. UU. Esas esas muertes se han dado por porque las personas migran de manera irregular. La expectativa nuestra es lograr que esos números disminuyan, que cada vez sean menos las personas que se ven obligadas a migrar de manera irregular, que cada vez más personas pueden viajar de manera digna, segura y regular, esperamos que este programa contribuya con ese fin.

En Guatemala, es probable que muchas personas no sepan utilizar una página web ¿deben buscar asesoría?

La idea es que se acompañen de una persona de confianza que pueda ayudarles, haciendo de nuevo la aclaración de que no deben pagar a nadie. Estamos en esta etapa de exploración y eso incluye tener claro cómo va a ser el proceso para que lo podamos hacer más amigable en el futuro para estas poblaciones.