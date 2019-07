Trump defiende a la Patrulla Fronteriza y dice: “Si los inmigrantes están descontentos, que no vengan”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a los congresistas demócratas que denunciaron las pésimas condiciones de los centros de detención de migrantes en Texas diciendo: “Si los inmigrantes ilegales están descontentos con las condiciones en los centros de detención construidos, díganles que no vengan. ¡Todos los problemas resueltos!”.

Por la tarde del miércoles 3 de julio, Trump dedicó varios tuits al tema migratorio tras darse a conocer que los migrantes, en su mayoría centroamericanos, viven hacinados, en malas condiciones y con malos tratos por parte de las autoridades estadounidenses.

Our Border Patrol people are not hospital workers, doctors or nurses. The Democrats bad Immigration Laws, which could be easily fixed, are the problem. Great job by Border Patrol, above and beyond. Many of these illegals aliens are living far better now than where they…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de julio de 2019