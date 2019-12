“¿Y los niños que mueren bajo custodia?”: La “visa” para Santa Claus desata reclamos

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos publicó un tuit según el cual Santa Claus y su trineo habían logrado autorización para el ingreso a dicha nación, como parte de un seguimiento virtual a la trayectoria del mítico personaje. Sin embargo, no a todos los tuiteros les hizo gracia el mensaje. De hecho hubo una avalancha de realidad en los cuales expusieron las duras condiciones en que están menores detenidos en centros de detención.

“Se le olvidó hacer una parada”. “No les trajo regalos a estos niños”. “Sí les trajo pero la Patrulla Fronteriza los fue a tirar lejos”. fueron algunos de los duros comentarios que se sucedieron, entre los cuales también se recordó que hace un año murió bajo custodia el niño migrante guatemalteco Felipe Alonzo, de 8 años.

De hecho, el 24 de diciembre, el usuario Charles Finch encendió la polémica con una fotografía de un centro de detención, cuya fecha no se precisa. Finch escribió: “Cientos de niños en Texas pasan la víspera de Navidad cuidándose entre sí. Con frío, insuficiente comida agua, atención médica o higiene. Sin contacto con sus padres. Muchos de tan solo un año”.

Hundreds of kids in Texas are spending Christmas Eve taking care of each other. Freezing cold, insufficient food, water, medical attention, hygienic resources. No contact with their parents. Many as young as 1. pic.twitter.com/JJ1OC9KZur

Wolf Hughes escribió: “Querido Santa, ¿puedo tener una cama y una colcha que no esté hecha de metal? ¿Y puedes decirle a mi mamá y a mi papá que los amo y los extraño? Gracias.

"Dear Santa,

Can I have a bed and a blanket not made of metal?

And can you tell my mom and dad that I love them and I miss them?

Thank you." pic.twitter.com/QUNwuz9xh0

— J Wolff Hughes (@JWOLFFH) December 25, 2019