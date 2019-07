Gobierno de Guatemala firma acuerdo de asilo con Estados Unidos

El Ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, acaba de firmar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que da asilo a migrantes que viajan a aquel país.

La Casa Blanca confirmó esta información a través de su cuenta oficial donde mencionan que el acuerdo se firmó en la oficina Oval entre Degenhart y Kevin McAleenan, Secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., y con la presencia del presidente Donald Trump.

. @realDonaldTrump : The United States and Guatemala have reached an agreement on asylum. The agreement was just signed in the Oval Office.

Dicho acuerdo llega después de varios días en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una serie de declaraciones que ejercían presión sobre el gobierno de Jimmy Morales. Según lo dicho por Trump, si Morales no accedía a firmar un acuerdo para controlar la migración hacia el norte, estaría dispuesto a subir los aranceles con Guatemala e, incluso, llegaría a prohibir a los guatemaltecos viajar a EE. UU.

Ante esto y según un comunicado publicado por el Gobierno de Guatemala, se intensificó el diálogo “con la finalidad de encontrar soluciones integrales a corto, mediano y largo plazo en los temas de migración, oportunidades de empleo y amenazas trasnacionales”.

Minutos después de darse a conocer la firma de dicho acuerdo, el ministro Degenhart, junto a McAleenan y Trump, dieron una conferencia de prensa a los periodistas presentes para explicar la importancia de lo negociado.

Trump mencionó que en los últimos años han estado “lidiando” con Guatemala pero que “ahora estamos en un punto en el que nos llevamos bien, hacen lo que les pedimos que hagan. Creo que será algo bueno para Guatemala. Ellos no quieren estos problemas tampoco. Gracias a eso pudimos hacer este acuerdo relativamente rápido”, indicó.

Trump afirmó que “México también está trabajando de una forma muy agradable” con EE.UU. y consideró que, por eso, en los últimos dos meses han descendido las detenciones en la frontera de los migrantes que tratan de llegar al país irregularmente.

Cuando llegó su turno, Degenhart manifestó: “Guatemala tiene muy clara la responsabilidad que tiene, tenemos claro que hay que hacer cambios y la forma de hacerlo es trabajar con nuestro mejor aliado. Eso es lo que estamos mostrando hoy aquí, estamos definitivamente comprometidos con mejorar lo que tenemos”.

Por su parte, el presidente Jimmy Morales publicó en su cuenta de Facebook que el gobierno de Guatemala “seguirá fortaleciendo sus lazos de amistad y cooperación con los Estados Unidos de América, siempre en apego a nuestra legislación, la defensa de la soberanía y la defensa de los derechos humanos”.

Para Morales, con las negociaciones alcanzadas se pretende evitar sanciones drásticas para el país.

La Casa Blanca todavía no ha hecho público el contenido del acuerdo, aunque su secretaria de prensa, Stephanie Grisham, aseguró en Twitter que se trata de un acuerdo para convertir a Guatemala en un “tercer país seguro” para los migrantes que buscan asilo.

El concepto de “tercer país seguro” es un término de cooperación internacional entre Estados y, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ayuda a reasentar a los migrantes en un tercer país que ha acordado admitirles y otorgarles residencia permanente.

.@realDonaldTrump keeps working hard for this country – the U.S. just signed a “Safe Third Agreement” w Guatemala to help secure our border. As the President works hard to solve the crisis on the southern border, I sure hope the dems enjoy their vacations!

— Stephanie Grisham (@PressSec) July 26, 2019