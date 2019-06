Alejandro Giammattei ofrece más refacción y seguro médico escolar

Durante su discurso el presidenciable de Vamos, Alejandro Giammattei, afirmó que cerrará la SAAS (Foto Prensa Libre: Esbin García)

En San Andrés Sajcabajá, Quiché, el candidato presidencial del partido Vamos, Alejandro Giammattei, afirmó que los dos pilares de su gobierno serán la educación y la salud, para lo cual anunció que los niños que asisten a las escuelas preprimaria y primaria tendrán desayuno y almuerzo en el centro escolar y, a la vez, contarán con un seguro médico, el cual informó que hace pocos días gestionó por escrito con una aseguradora internacional.

“Todos los niños de preprimaria y primaria, que son unos tres millones, van a tener un seguro mientras se mantengan en la escuela, para lo cual esta semana me comunique con una empresa a nivel mundial que aceptó por escrito participar, y con esto los niños, si se enferman, van a poder ir a un hospital y a la farmacia por sus medicinas sin ningún costo”, anunció.

Giammattei prometió a los habitantes de ese municipio que abrirá una guardería para que las madres trabajadoras dejen a sus hijos mientras se dedican ganarse la vida en cualquier actividad laboral. Tenemos que preocuparnos de las madres, porque ellas son el pilar del desarrollo. Ella es la que educa a los hijos, sobre toda las solteras y las que se quedan en la casa cuando los padres migran a EE. UU.

Este domingo Giammattei mantuvo el mismo ofrecimiento en Uspantán. “Nos vamos a preocupar mucho por la salud y educación de ambos”, aseveró.

La cantidad de asistentes al parque central de Uspantán fue menor a la que llegó a vitorear al candidato a San Andrés Sajcabajá, a donde asistieron vecinos de varias comunidades lejanas llevadas en picops de doble tracción.

Reos: “El que no trabaje, no come”

El candidato presidencial de Vamos, quien ya fue director del Sistema Penitenciario, aseguró que los reos deberán trabajar para poder alimentarse, de la misma manera como lo hacen todos los guatemaltecos. “Que corona tienen esos que no trabajan y nos cuestan casi Q50 diarios y se mantienen gorditos”, comentó.

“No es posible que a las 10 de la mañana cuando abren sus ojitos -los reos-, lo primero que hacen es tomar su celular y nos principian a extorsionar. Durante mi gobierno van a trabajar fabricando escritorios para las escuelas, placas para los carros y la ropa que se emplea en los hospitales, para que sean productivos para el país. El que no trabaje no come”, advirtió.

Cerrar la Saas

Así también advirtió que, de llegar a la Presidencia, el 14 de enero, cuando tome posesión, no habrá mayor acto de transmisión de mando, pues su gobierno trabajará desde el primer día y esos casi Q50 millones que se erogan durante el cambio de mando se invertirán en el combate a la desnutrición.

El presidenciable anunció que cerrará la SAAS, pues actualmente tiene a mil 100 trabajadores en quienes se gastan Q175 millones anuales y que únicamente se dedican a cuidar al presidente. Afirmó que durante los cuatro años de gobierno se gastan casi Q600 millones los cuales él invertirá en la salud de los guatemaltecos.

El presidente -Jimmy Morales- ha perdido dos veces sus antejos y la SAAS ha invertido Q32 mil cada vez para comprarle otros. “Yo no necesito que me cuiden, ni que me compren antejos”.

Durante su discurso también aseguró que prestará mucha atención a los casi 250 mil ancianos y ancianas que se encuentran abandonados y dedicaron toda su vida al trabajo; y hoy los gobiernos los han mantenido en el olvido. “Un pueblo que no respeta a sus ancianos no progresa y Guatemala los tienen abandonados”, indicó.

Giammattei prometió que dará vida a un artículo de la Constitución, el 242, el cual nunca se ha puesto en marcha y que se refiere a la creación del fondo de garantía de desarrollo rural y que será abierto con un fondo de Q2 mil millones, con el cual se va a apoyar a los pequeños agricultores y la creación de cooperativas.

Por último, invitó a los vecinos del lugar para que este 16 de junio ayuden a depurar “el peor Congreso que ha tenido el país”. Afirmó que más de 100 diputados quieren reelegirse, pero que con el voto se les “puede echar racumín” -veneno-.

Durante su visita a los municipios del departamento de Quiché los ofrecimietos fueron los mismos. En ambos municipios, los asistentes celebraron con aplausos y gritos cuando anunció los beneficios que dará a los niños que asistan a la escuela -desayuno, almuerzo y el seguro-.

Giammattei ofreció en ambos municipios el mejoramiento de las carreteras que se encuentran abandonadas, y a la vez promover, junto a los alcaldes, un centro de atención médica para la mujer.

Notas relacionadas:

>Jimmy Morales augura “tragedia judicial” en elecciones 2019

>Elecciones 2019: Por qué los empresarios guatemaltecos están optimistas

>Niños con discapacidad visual o auditiva participan en simulacro de elecciones infantiles