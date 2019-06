Alejandro Giammattei: “La incertidumbre es por falta de decisión del TSE”

Alejandro Giammattei, candidato presidencial por el partido Vamos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Según los resultados preliminares del TSE, Giammattei resultó con el segundo lugar, con 13.92 por ciento de los votos a su favor, detrás de Sandra Torres, quien obtuvo 25.65 por ciento de los sufragios emitidos el 16 de junio.

El presidenciable conversó con Prensa Libre sobre la situación actual y la sugerencia que hizo al TSE para tener una solución pronta a la incertidumbre por la falta de certeza en el conteo de los votos.

A nueve días de las elecciones aún no se oficializan los resultados ¿Qué opina de esto?

Es preocupante que sigamos en esta situación. Nos preocupa mucho la incertidumbre que el mismo Tribunal Supremo Electoral ha estado ocasionando por esta falta de decisión en cuanto a tomar acciones concretas para garantizarnos el resultado de las elecciones.

¿Cree que van a cambiar los resultados?

Los resultados nos colocan en la segunda posición, va a ser muy difícil que eso vaya a cambiar, por las tendencias que se marcaron, por los resultados de las actas que tenemos, eso no se va a modificar.

¿Qué influyó para tener la situación actual?

Hubo manipulación, hay errores de digitación en todo el país, hay reconocimiento de los propios funcionarios del TSE como el jefe de informática que dijo que había habido errores en el computo de diputados distritales, nacionales, al Parlamento Centroamericano y alcaldías, con el tema de que se complicó por el número de partidos.

Lea también: Alejandro Giammattei dice que no ve fraude, pero pide al TSE auditoría externa de resultados

¿Es una excusa válida?

Me parece muy extraño porque supuestamente se hizo prueba de estrés a la página del TSE y no funcionó, tuvieron que haber hecho pruebas suficientes para prevenir estos problemas que se dieron, como que se contabilizó el doble voto a unas planillas y se quitó a otras.

¿Es suficiente la respuesta del TSE?

Nos preocupa sobre manera porque del Tribunal no vemos una acción concreta pese a que nosotros mismos le solicitamos, en conferencia de prensa, que contrataran una agencia internacional de auditoría, que viniera a computar todas las actas y después compararlo con lo que estuviera en la base del Tribunal y poder sacar las incongruencias que saltarían inmediatamente. Eso haría que el TSE no fuera juez y parte, sino que tendría una ayuda internacional que pudiera hacer que cuadraran los resultados.

¿En cuánto tiempo debería resolverse la situación?

Ni idea, pero el TSE, en la medida en que se tarde, tendría que ir sopesando si va a tener que mover la segunda vuelta.

¿Es necesario retrasar la segunda vuelta?

Si no ¿qué nivel de competencia puede haber?, si no hay posibilidad de hacer propaganda, nos están amenazando que no podemos hacer proselitismos ni propaganda, de parte de un funcionario que no tiene ese poder, como lo es el inspector general -Oscar Sagastume-.

Anunció que va a denunciar al inspector penalmente

Sí y le pido que se involucre en las denuncias que hubo de manipulación, de acarreo que son más de 300 denuncias con videos y pruebas, pero no hemos visto ninguna acción en estos 10 días.

Lea también: Ni Torres ni Giammattei aceptarán protección de la SAAS

¿Qué hará mientras se oficializan los datos?

Nosotros vamos a seguir trabajando en el tema de la organización de cara a la segunda vuelta, vamos a seguir trabajando con organizaciones sociales, líderes políticos que ganaron municipalidades para estar listos para cuando nos den el banderazo de salida y tener los elementos necesarios para tener una propaganda efectiva.

#decisiónlibre2019 | Alejandro Giammattei, candidato a la presidencia por el partido Vamos, señala que no hay fraude electoral, pero sí anomalías en la contabilidad de los votos. pic.twitter.com/GYbSjcjEER — Andrea Orozco (@AOrozco_PL) June 20, 2019

¿La situación los desconcierta?

Nos desconcierta a todos los guatemaltecos, la incertidumbre del tribunal está socavando al mismo TSE, su credibilidad y los resultados de las elecciones.

Contenido relacionado

Alejandro Giammattei revela quiénes integrarían su gabinete de gobierno

TSE hará auditoría forense y pondrá denuncia ante el MP ante fallos de informática

La explicación del por qué variaron los datos entre las juntas receptoras de votos y el sistema digital del TSE