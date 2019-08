Alejandro Giammattei adelantó algunos nombres de su probable gabinete

Alejandro Giammattei adelantó el 13 de junio algunos nombres de su posible gabinete en una presentación junto a su equipo. (Foto Prensa Libre: @DrGiammattei)

A partir de ahora y hasta el 14 de enero, los equipos técnicos del presidente electo deberán acercarse al gobierno saliente para hacer una transición de gobierno ordenada y que permita la continuidad de acciones importantes para el país. Alejandro Giammattei, a diferencia de Jimmy Morales, ya ha anunciado a su probable equipo de ministros, lo que supondría que serían estos quienes comiencen desde ya a conocer los temas en las carteras específicas.

Entre los perfiles de los probables ministros que harán gobierno con Giammattei destacan desde empresarios como Antonio Malouf, para el Ministerio de Economía y personas con amplios conocimientos técnicos, como Álvaro González Ricci que encabezaría el Ministerio de Finanzas. Acá un listado de los probables ministros y algunos aspectos de su vida laboral y académica:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

Tiene entre sus atribuciones formular y ejecutar las políticas de desarrollo agropecuario. Esto incluye diseñar las políticas de comercio exterior de los productos agrícolas y pecuarios. El nominado para el cargo es Oscar David Bonilla Aguirre.

Ingeniero en Ciencias Agrícolas por la Universidad Rafael Landívar.

Experiencia en comercialización de frutas como banano, melón y piña.

Gerente general desde 2006 de la empresa GanAgro S.A.

GanAgro ha recibido dos contratos con el Estado: uno en 2008 y otro en 2011 por la compra de plantas injertas de frutales para la región noroccidente por las que cobró Q429 mil 615.

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Entre las funciones del ministerio están la emisión de licencias ambientales, evaluación de los instrumentos ambientales en uso y administración de programas de educación ambiental. El posible ministro es Mario Rojas.

Realizó estudios en la Escuela Nacional Central de Agricultura.

Es licenciado en administración de empresas por la Universidad Rafael Landívar.

Fue presidente de la filial de Santa Rosa de la Cámara de Comercio.

Gerente general, entre 1994 y 2019 de Exicon, una empresa de construcción.

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

Entre sus atribuciones se encuentra generar oportunidades para el desarrollo de capacidades desde los primeros años de vida a través de políticas sociales. El anunciado para el cargo es Raúl Romero Segura.

Diputado al Congreso de la República por el partido Fuerza para el periodo 2016-2020. Fuerza postuló a Alejandro Giammattei a la presidencia en el 2015.

Estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Candidato a alcalde de la municipalidad de Guatemala en 2007 por el Centro de Acción Social (Casa), que en el 2011 postuló a Giammattei a la presidencia.

Secretario General del Partido de Renovación Democrática (PRD) en el 2008.

Estudios en Descentralización y Desarrollo Económico Social en la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador.

Laboró en el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Ministerio de Economía (MINECO)

Es la institución encargada de formular y ejecutar políticas de protección al consumidor. Además, conduce negociaciones de los convenios y tratados de comercio internacional. El probable ministro de la cartera es Roberto Antonio Malouf Morales.

Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en 2017.

Gerente general de Tejidos corporativos de 2011 al 2019.

Gerente de ventas de Los Volcanes Group 2009-2010.

Es graduado de North Carolina State University como Bachelor Science Textile Enginnering.

Ministerio de Educación (MINEDUC)

Es el ministerio encargado de formular y administrar la política educativa y administrar la política de becas y bolsas de estudio. La probable ministra es Claudia Ruiz Casasola de Estrada.

Ruiz fue viceministra de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa en 2012 duran administración de la entonces ministra, Cynthia del Agúila, durante el gobierno del Partido Patriota.

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

Esta cartera es la encargada de formular la política, proponer la regulación respectiva y supervisar el sistema de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos y minerales. El nominado como ministro es Alberto Pimentel Mata.

Es abogado y notario.

Exdirector de la empresa Fersa S.A.

Fersa, según registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue financista de la campaña de Jimmy Morales. Según los informes del TSE, la empresa financió 40 anuncios en radio por un valor de Q46 mil y una publicación impresa por Q18 mil.

Fersa ganó en 2015 una licitación abierta internacional para la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica por un monto de Q24.09 millones por parte del Ministerio de Energía y Minas.

Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)

Esta cartera es responsable de formular la política fiscal y financiera del gobierno. Además, dirige coordina y consolida el proyecto del presupuesto del Estado. El probable responsable de la institución es Álvaro González Ricci.

Fundador del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo). Miembro del comando de campaña nacional y metropolitano en el 2011.

Diputado al Congreso de la República por Creo por el Distrito Central en el periodo 2012-2016.

Gerente general de CrediYa S.A. entre 2006 y 2011.

Vicepresidente de Citibank S.A. entre 1998 y 2005.

Gerente general y representante legal de Transbursa (Transacciones Bursátiles S.A.)

Corredor autorizado en la Bolsa de Valores de El Salvador 1995–1996 del Banco del Café, S.A.

Director de Banca de Particulares entre 1993 y 1994 del Banco del Café, S.A. Guatemala

Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Rafael Landívar.

Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX)

El Minex es la cartera encargada de formular las políticas y aplica el régimen jurídico relativo a las relaciones de Guatemala con otros Estados. El nominado para el cargo de ministro es Pedro Brolo Vila.

Es licenciado en Administración de Empresas.

Cuenta con una maestría en Análisis y administración de la confiabilidad.

Fue candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala por el partido Vamos.

Fue jefe financiero y administrativo de la oficina de la Organización de Estados Americanos en Guatemala

Delegado del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras.

Catedrático de Economía en la Universidad Galileo.

Fundador y gerente general de la empresa Tus Muebles en Remate de 2012 al 2019.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB)

Es la institución encargada de dirigir y orientar la política laboral y social del país y hacer cumplir las leyes en todo lo relacionado al trabajo y la previsión social. El nominado para el cargo es Rafael Lobos.

Fue candidato a diputado por el partido Vamos en la casilla 12 por el Listado Nacional.

También se postuló en 2014 sin éxito para una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Exasesor jurídico del Congreso de la República.

Fue primer viceministro de Trabajo durante la gestión de Rodolfo Colmenares Arandi, exministro de Trabajo durante el gobierno de la Gran Alianza Nacional (Gana).

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)

Las funciones de este ministerio son la planificación y el desarrollo de sistemas de comunicación, infraestructura y transporte nacional. Se ha anunciado el nombramiento de Rafael Pineda.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Es la cartera que debe velar por la salud físico, mental y social de toda la población. El probable responsable de la institución es el médico y cirujano Hugo Monroy.

Ministerio de Gobernación (MINGOB)

Le compete cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público y la seguridad de las personas. También se encarga de proteger sus bienes y garantizar sus derechos. Aún no se ha anunciado un titular para esta cartera.

Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)

La misión de este ministerio es la protección, promoción y divulgación de los valores y manifestaciones culturales de los pueblos guatemaltecos. También se encarga de impulsar la recreación y el deporte no federado y no escolar. Aún no se ha anunciado un titular para esta cartera.

Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF)

Este ministerio formula políticas para que se cumpla el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial. Aún no se ha anunciado un titular para esta cartera, sin embargo, el presidente tiene la potestad de elegir a cualquier “Oficial General, Coronel o su equivalente en las Fuerzas de Mar” para que desempeñe el cargo de Ministro de la Defensa Nacional, atendiendo a los requisitos específicos de la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala.

