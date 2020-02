Alianzas definirán integración de nómina para magistrados de CSJ y Apelaciones

Las comisiones de postulación están por concluir su proceso con la nominación de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los procesos de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Apelaciones, Tribunal Supremo Electoral (TSE), del contralor general de Cuentas y del jefe del Ministerio Público (MP) han estado marcadas por negociadores y actores políticos que, a través de alianzas, deciden quiénes ocuparán estos cargos, y los procesos que actualmente se desarrollan no son la excepción, aseguran especialistas y observadores.

De acuerdo con analistas, estas alianzas serán claves para la integración de la nómina de 270 profesionales para salas de Apelaciones, de las cuales el Congreso debe elegir 135 titulares y 90 suplentes, cuya votación comenzará el próximo lunes y la nómina de 26 candidatos para la CSJ, de la cual los diputados tendrán que elegir a 13, quienes fdeberán conluir el periodo que empezó el 13 de octubre 2019 y que finaliza el 12 de octubre del 2024.

Los especialistas y observadores de estos procesos comentan que previo a integrarse las comisiones de postulación de funcionarios empieza una serie de alianzas gremiales, sobre todo en el de los abogados, para conseguir que estas estén integradas por un buen número de profesionales afines, quienes serán los que concreten el trabajo interno en las postuladoras.

Operadores como Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, y Gustavo Herrera habrían sido desplazados por otros como Gustavo Alejos y el exrector de la Universidad de San Carlos (Usac) Estuardo Gálvez.

A pesar de que el primero guarda prisión preventiva por el caso “Comisiones Paralelas” caso en el que el Ministerio Público investiga una supuesta estructura para nombrar magistrados en la CSJ y Apelaciones en el 2015 y que aparentemente aún mantiene una cuota mínima de poder, sobre todo con los magistrados de salas de Apelaciones.

Herrera, quien también habría tenido incidencia en el nombramiento de funcionarios judiciales en el 2015 y que ahora se encuentra asilado en Nicaragua, habría sido consultado por un grupo de jueces y magistrados que buscaban postularse para CSJ y y salas de Apelaciones, estos habrían viajado a ese país para pedirle consejo.

La supuesta reunión habría coincidido con una actividad de la Corte Centroamericana de Justicia a la que jueces y magistrados de Guatemala habían sido invitados para conocer el trabajo de esa Corte a la que Guatemala busca pertenecer.

Los nuevos operadores

Los actuales procesos de postulación demuestran una alianza entre varios grupos gremiales y que estarían liderados por Estuardo Gálvez, exrector de la Usac, y del político Gustavo Alejos. Ambos estarían detrás de un grupo de comisionados.

La Comisión de Postulación para la elección de magistrados de CSJ es la que más se evidencia algún tipo de alianzas, con desacuerdos entre los comisionados para la integración de la tabla de gradación y por la calificación de 73 puntos como punteo mínimo para conformar la nómina de candidatos, para beneficiar a un grupo de aspirantes que en el proceso anterior obtuvieron bajas calificaciones.

La directora ejecutiva del Movimiento pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, indicó este 4 de febrero, al finalizar un conversatorio sobre los procesos de postulación que se espera que ocurra una nueva correlación de fuerzas en la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de salas de Apelaciones y, si no hay contratiempos, esta comisión podría marcar la pauta de las alianzas que van a prevalecer para nominar magistrados en la CSJ o podría suponer el rompimiento total de alianzas que ha habido hasta ahora.

“El Rey del Tenis tiene menos fuerza, pero está de todas maneras con una cuota de poder importante, sobre todo con los magistrados de Cortes de Apelaciones, de los ocho magistrados él estaría detrás de al menos cinco, y su cuota bastante disminuida no es por el proceso penal”, dijo Ibarra.

Agregó: “También cobró fuerza el operador Gustavo Alejos y, aunque tiene múltiples procesos penales en su contra y está cuestionado judicialmente, ha logrado consumar una red de poder en el Congreso y en el Organismo Judicial que ha desplazado a los otros operadores tradicionales, de la misma manera que la fuerza gremial del exrector Estuardo Gálvez resurgió con fuerza en la medida que se debilitaron otros operadores, pero, es momento de que no se puede esperar nada más que impunidad con operadores como Alejos”.

Ibarra considera que la correlación de fuerzas está más marcada en la comisión que va a postular magistrados de CSJ.

“Uno sabe muy bien qué grupos están aliados y solo pierden votos dependiendo del tema, pero luego se reagrupan. No sabemos cómo van a estar cuando les toque nominar y para eso los de apelaciones sabrán si ellos están nominados o quedaron excluidos”, refirió.

Sin embargo, manifestó que existe incertidumbre ya que fueron excluidos 17 jueces en la comisión de Apelaciones, y si estos presentan amparos y son otorgados podría cambiar el panorama ya que primero habría nominación de CSJ y quedaría relegada la de Apelaciones.

Aunque también señaló que la correlación de fuerzas no es algo que se mantenga en las comisiones de un día para otro.

“La alianza va a funcionar el día en que se concreta la votación, podría no ser la misma correlación de fuerzas para el día siguiente, es una incertidumbre, no podemos asegurar que tales bloques van a estar en línea y funcionando adecuadamente para sacar adelante una lista de candidatos que ellos negocian, esos acuerdos que pueden funcionar para un día y no para el día siguiente”, manifestó.

Ibarra señaló que los magistrados de la CSJ han estado votando de manera diferente, uno podría pensar que hay un bloque de 10 magistrados que votan a veces con los decanos de las universidades privada, pero a veces con el otro grupo, lo mismo pasa con las otras dos magistradas que son Delia Dávila y Maria Eugenia Morales.

“No es una correlación de fuerzas tan definida como lo está en la otra comisión, están los dos decanos de Derecho, Jennifer Nowel, de la Universidad Regional, y Gustavo Bonilla, de la Usac, los ocho magistrados de cortes de Apelaciones y están representantes del Cang de las planillas 1 y 7”, dijo la experta.

María Fernanda Galán, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), manifestó que ve positivo el esfuerzo que hacen varios diputados de generar un procedimiento de selección de magistrados en el Congreso en el que se establezcan criterios para la evaluación de los perfiles que vayan más allá de los punteos.

“Ese procedimiento podría ser una forma de garantizar que los aspirantes electos sean los más idóneos y que no necesariamente se responda a una negociación política que se hizo con anterioridad o incluso en el momento de la elección y sería bueno apoyar a los diputados que hicieron la propuesta”, dijo Galán.

Añadió: “existe una gama de intereses legítimos, como ideológicos, de colocar personas afines y casos de redes criminales que buscan favorecer a ciertas personas señaladas de corrupción. Lo complicado sería determinar cuáles son y cuáles no los que rayan en lo criminal, porque al final de cuentas es una forma de incidir en las comisiones”.

Negociaciones para magistrados

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunciaron que Sandra Torres, de quien incluso piden su expulsión del partido, los ha llamado para que tomen lineamientos que generan impunidad a pesar de tener una prohibición judicial.

Los uneistas señalaron que esa injerencia se debe a que hay una intención de ella y de Gustavo Alejos de que se elijan a magistrados que a ellos les conviene y no “los que Guatemala necesita”.

También señalan que en otro círculo de negociaciones de Alejos están los diputados Estuardo Vargas, Julio López Escobar y Carlos López. El primero es hijo del exdiputado Julio César López Villatoro, hermano del Rey del Tenis y el otro, del exdiputado Carlos López, ambos excongresistas están prófugos de la justicia.

Se ha mencionado que del partido Todos estarían Felipe Alejos y Boris España como operadores, mientras que externo a ellos estaría Baudilio Hichos.

Felipe Alejos respondió que lamenta que “se presten para desinformar a la población y calumniar a las personas. Cuando haya algo serio que preguntarme que traigame las pruebas. De lo contrario no es ético hacer notas con base a rumores”.

El diputado Vargas negó que él sea, como otros diputados, negociador de Gustavo Alejos en el Congreso para la elección de magistrados de las Cortes, pero sí reconoció que lo conoce y que hicieron gobierno juntos.

“Definitivamente hice gobierno con él, estuve en el gobierno de Álvaro Colom y él fue secretario privado y si había comunicación con él, ahora no. Y si tienen denuncias de eso que las presenten junto con las pruebas”, dijo Vargas.

