Amenazas efectuadas por un grupo de exsoldados ¿tiene tintes políticos?

Nada que ver con mi comentario donde lo desnudo. Al principio pensé que era polo porque este sucio ser utiliza MIL ALIAS para DESINFORMAR Y MANIPULAR LA NOTICIA, según él; luego donde empece a leer insultos de su parte deduje que no era polo y, cuando me empezó a decirme bola ocho (asi me dice en LA HORA) ademas de mostrar una idolatría hacía el “Glorioso”, no hubo para donde, es el an cia no se nil de Rizzo de k k, ya no venga con pajas ud es José Domingo Rizzo Leal.