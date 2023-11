Análisis: ¿Qué camino legal debe seguir el antejuicio de Bernardo Arévalo?

Entre las seis solicitudes de retiro de inmunidad que realizó el Ministerio Público (MP) en la pesquisa que nombró Caso Toma de la Usac: botín político, resaltan las impuestas en contra del binomio presidencial recién electo.

Ambas solicitudes generaron dudas respecto al procedimiento que deben seguir. Constituyentes consultados aseguraron que la ley no es específica respecto al proceso de antejuicios de presidente y vicepresidente electo. Hasta ahora no había ningún precedente de denuncias en contra de autoridades que no han tomado posesión.