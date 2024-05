Durante la sesión de lunes 13 de mayo, el concejo municipal por mayoría aprobó la construcción de una carretera que unirá Mixco y la Ciudad de Guatemala. A cambio de obtener el proyecto, la empresa Corredor Verde S.A., representada legalmente por Julio Bernardo Carrillo Pineda, deberá demoler y construir el puente Adolfo Mijangos, dañado por un tráiler el 17 de febrero de este año y cuya reparación se estima que es de Q16 millones.

La construcción de la vía se hará mediante una “servidumbre de paso onerosa”, que es un acuerdo legal establecido en el Código Civil de Guatemala, el cual permite a una de las partes pasar por otra propiedad privada, que en este caso será por terrenos municipales. La figura de “onerosa”, significa que la empresa debe compensar de alguna manera el derecho de paso, razón por la cual construirá el puente dañado.

La nueva vía partirá desde Mixco, pasará por barrancos y por tres tramos subterráneos. Una de las tres incorporaciones será en Ciudad San Cristóbal y la ruta desembocará en las Charcas, zona 11, cerca de los campos del Cejusa, ubicados sobre el Anillo Periférico.

El acuerdo de servidumbre onerosa se fijó para un periodo de 50 años, lo cual se aprobó con los votos de los nueve unionistas y por el único representante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Javier Antonio Coro Figueroa, hijo del exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro. El proyecto tuvo el voto desfavorable de los representantes del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y del Comité Cívico “Foppa X la Ciudad”.

Daño ecológico

Ninochka Matute, concejal VIII de "Foppa X la Ciudad", afirmó que el proyecto no es viable, debido a que no será público y únicamente beneficiará a una pequeña parte de la población, porque se pagará derecho de paso como la Vía Alterna del Sur (VAS) y no circulará transporte público.

Según la concejal, el proyecto también impactará de forma negativa porque atravesará una reserva natural. También cuestionó el hecho de que solo se benefició a una empresa para el desarrollo del proyecto, en este caso Corredor Verde, y no hay planos definidos sobre el trazado de la carretera.

“El dictamen del proyecto no es claro porque está redactado en forma jurídica y no se entiende”, afirmó.

Matute dijo que no es la primera vez que hay desacuerdo en lo que se aprueba, al señalar que los concejales oficiales no socializan con suficiente antelación los puntos a tratar.

“Están acostumbrados a compartir las agendas 24 horas antes y son 120 hojas de documentación de lo que se quiere aprobar, no hay espacios para entender lo que están aprobando”, señaló.

Beneficios

Para la concejal II del Partido Unionista, Alessandra Gallio, todo es diferente, al asegurar que con dicha carretera se reducirá a 30 minutos el tiempo de conducción entre Mixco y la Ciudad de Guatemala, cuando actualmente el tiempo promedio es de una hora y media. Según la funcionaria, la comuna de Mixco ya otorgó los permisos.

“Se estipula que por esa carretera pasen 30 mil vehículos al año. En el primer año se espera que pasen 15 mil y los automovilistas se beneficiarán con el ahorro de combustible”, afirmó.

Respecto a si se afectará el corredor ecológico, Gallio dijo que la empresa constructora se encargará de construir un parque ecológico y una ciclovía. También estipulan la creación de una línea de transporte que circule en esa vía.

Según la concejal, la empresa también debe cumplir con proyectos para mitigar el impacto vehicular que va de Mixco hacia la capital. Para eso debe construir infraestructura vial como puentes y pasos a desnivel.



Sobre por qué solo una empresa es la beneficiada, Gallio dijo que es una inversión privada y fue una propuesta que hicieron desde hace varios años, y los inversionistas compraron algunos de los terrenos donde pasará la ruta, principalmente en los barrancos.



En el momento de la entrevista, Gallio manifestói que no tenía los planos exactos desde donde partirá la carretera en Mixco, aunque afirmó que en la Ciudad de Guatemala desembocará por las Charcas, zona 11, hasta llegar a los campos del Cejusa, para que conecte con el Anillo Periférico.