Además, se buscará que los fondos no ejecutados por los Codedes sean reprogramados para el siguiente año.

Durante el segundo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) el mandatario Bernardo Arévalo dio a conocer que se integrarán gabinetes departamentales que conformarán los recientes gobernadores departamentales y representantes de los ministros en cada localidad. El objetivo explicó es mejorar las coordinaciones y avances en el plan de trabajo departamental.

"No vamos a nombrar a nuevos funcionarios, no estamos anunciando aquí que se va a crear una nueva capa de funcionarios, sabemos que no tenemos recursos para eso", expresó el mandatario a los presentes.

Explicó que el equipo del gobierno departamental se reunirá periódicamente y se regirán por un plan de trabajo de desarrollo departamental. El rol de los gobernadores será el de coordinar ese plan, dialogar con los alcaldes y dar seguimiento a los miembros del gabinete.

"Eso quiere decir que nosotros vamos a trasladar, no solo la planificación, sino la gestión del desarrollo a nivel de los actores locales departamentales. Y va a ser mucho más inmediata la relación entre esos actores", aseguró Arévalo.

El secretario de Coordinación Ejecutiva, Víctor Hugo Monroy, detalló que se creará un reglamento que fijará esta nueva metodología. Además, hizo énfasis en que es una medida que da cumplimiento a la descentralización de Estado.

"Lo que manda la Ley de Ejecutivo es hacer un reglamento para el gobierno de los departamentos. Eso se está previendo ahorita para no tener complicaciones, solo desarrollar lo que en la Ley del Organismo Ejecutivos se llama gobierno departamental", comentó.

Señaló que esta medida debió tomarse hace 40 años, como indica la Constitución. Apuntó que comúnmente solo se trasladan los fondos a los territorios más no se cuenta con la institucionalidad necesaria.

Se prevé que inicien a funcionar en enero del año entrante y que la metodología quede establecida para las siguientes administraciones de gobierno.

"Él -los gobernadores- va a ser como el conductor o el dirigente de ese esfuerzo, pero no solo él es quien va a decidir, sino que hay políticas sectoriales que tienen que cumplir cada uno de los delegados departamentales, en educación, en salud e infraestructura", indicó.

Respuestas inmediatas

Esta metodología podría generar retraso en los trámites y puede que no vaya a ser funcional, de acuerdo con el análisis del Edy Cifuentes, especialista en gobiernos locales. Asimismo, comentó que no ve ningún cambio en la metodología pues dentro de las funciones del gobernador está ver el desarrollo de la administración pública y que podría centralizar más la gestión, en lugar de descentralizarla.

"Es crear una figura que al final lo que va a hacer, en este caso, es empoderar de mucho mejor manera a los a los gobernadores y ojalá estos realmente tengan claro cuál es la responsabilidad de su cargo, pero de hecho la función es esa, pero creo que no va a ser funcional", criticó el experto.

Recordó que en el gobierno de Álvaro Colom se ideó crear un supervisor de gobernadores, sin embargo, no se logró concretar. Considera que esa medida era más positiva y aportaba un beneficio a la administración pública. Añadió que en el Ministerio de Gobernación hay un ente de control a las gobernaciones, pero no es funcional.

"Los alcaldes se van a ir expresando, pero que yo creería que, en el hecho de generar esa expectativa de un gobierno departamental, lo que va a hacer es generarles confusión a los alcaldes. Ellos en la realidad, pues, necesitan respuestas más inmediatas, no más burocracia", concluyó Cifuentes.

Reformas

En enero de este año, el Ejecutivo aprobó un cambio al reglamento a la Ley de Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. La reforma sea aplicó para la elección de gobernadores por lo que creo un nuevo mecanismo para la elección de una terna y la designación final que hace el presidente.

La reforma presidencial incluyó tres nuevos artículos, entre estos que la ciudadanía podrá presentar señalamientos en contra de los aspirantes y que quienes se postulen deberán de incluir en su expediente un plan de trabajo. De los 22 gobernadores departamentales, aún falta que Arévalo designe dos.

En tanto en el Congreso de la República en febrero pasado el diputado Gustavo Cruz, representante del bloque Viva, entregó a Dirección Legislativa una iniciativa de ley que propone reformas a la misma norma, así como también a la Ley del Organismo Ejecutivo.

La propuesta plantea dos cambios puntuales, que los representantes de la sociedad civil tengan alternabilidad en su participación en los Consejos Departamentales de Desarrollo y que no tengan ninguna responsabilidad de presentar ternas de candidatos de gobernadores al Ejecutivo, ya que, según el congresista, esta es responsabilidad del presidente de la República.

Reprogramación financiera

Durante el desarrollo del Conadur, el presidente Arévalo externó la intención de agregar un artículo en la ampliación presupuestaria, que podría presentarse al Congreso en agosto, para que los fondos que no sean ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) no sean enviados al fondo común, sino que sean reasignados al presupuesto del Codede para el 2025.

"Estamos incluyendo en la iniciativa de Ley de ampliación del presupuesto una norma para que en este año los fondos que se destinen a los Consejos de Desarrollo puedan ser reprogramados para el año entrante, sin tener que entrar a fondo público, y sin afectar el dinero y los fondos del año entrante", dio a conocer el mandatario.

Godoy amplió la razón de esta medida y reconoció que se debe a la baja ejecución de los Codedes derivados de atrasos en la programación, planificación y firma de convenios de los proyectos. A su decir esto se deriva de la designación retrasada de gobernadores, pero también de la elección de nuevos alcaldes en los municipios.

"La idea es que eso no suceda -los atrasos en la ejecución-, pero para este año. No quiere decir que todos los años se va a recurrir a lo mismo", advirtió el secretario.

El ofrecimiento de las autoridades del Ejecutivo fue del agrado de los alcaldes representantes de las regiones ante el Conadur, quienes aplaudieron y solicitaron que tal punto quedará en el acta de la sesión. También aseguraron al mandatario su apoyo para acudir al Congreso cuando la iniciativa se presente.