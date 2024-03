Unos Q2 mil millones se habrían blanqueado en tres casos que documentó en Guatemala el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que sirven para identificar los puntos débiles en las acciones que buscan detener el lavado de activos.



Los casos son parte del último informe Tipologías regionales 2021-2022, que es el resultado del “Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales Gafilat 2023”, de la cual Guatemala es miembro activo.



Durante el Taller de Tipologías Regionales de Latinoamérica, que se realizó en octubre del 2023 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, los especialistas compartieron las experiencias operativas para profundizar sobre la identificación, investigación, judicialización y condena de los casos expuestos en el informe, no solo para Guatemala, sino para otros países.





Para el Gafilat, el concepto de tipología lo define como la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.



Erase una gasolinera



Al primer caso revelado por Gafilat se le conoce como “petróleo para el lavado de dinero”, y el análisis precisa que los delitos vinculados son: tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tráfico ilícito de migrantes, corrupción, contrabando y delitos fiscales.



El área identificada es Huehuetenango, y el monto involucrado es de US$230 millones 169 mil –unos Q1 mil 795.3 millones–, que es el volumen más alto de la serie analizada para Guatemala, así como a los sectores vulnerados que es entidad bancaria.



El rastro



Al hacer una descripción sobre este caso, el documento hace un despliegue de elementos e inicia explicando que se refiere a la identificación de varios productos financieros constituidos a nombre de personas jurídicas e individuales, cuya actividad económica es la importación, almacenamiento, transporte o comercialización de petróleo.



El análisis señala que se hacen transacciones que consisten en operaciones electrónicas, depósitos en efectivo, y cheques propios y ajenos, así como notas de crédito y transferencias nacionales por un monto de US$74.2 millones –unos Q578.76 millones– en un tiempo aproximado de cuatro meses.



Por otro lado, se detectaron otras transacciones, como la recepción y envío de transferencias internacionales procedente de y hacia Estados Unidos por USS$149.3 millones –unos Q1 mil 1654 millones–; envíos de otras transferencias a Panamá, Perú, EE. UU., Francia, Reino Unido por US$9.2 millones –unos Q71.76 millones– , y el monto total suma US$230.2 millones –Q1 mil 795.56–.





Área fronteriza



Sobre este expediente se menciona que los sujetos obligados refieren que, en su mayoría, los fondos se depositan en departamento y municipios fronterizos con México por montos que requirieron el llenado del formulario para registro de transacciones en efectivo superiores a los US$10 mil, o bien a su equivalente en moneda nacional, para indicar como origen y destino de los fondos actividades relacionadas con el comercio de combustible.



Sin embargo, expone el informe, los depositantes, a requerimiento del sujeto obligado, no justificaron “fehacientemente dichos extremos”, por lo cual se desconoce el verdadero origen de los fondos, y que lo mismo sucede con los fondos que se depositaron por debajo del umbral permitido y por medio de agentes bancarios.



En otra parte del informe se destaca que se observó el uso de ventanilla virtual, por medio de la cual el sujeto obligado permite realizar depósitos desde un POS móvil a las cuentas corrientes, liberando los recursos que posteriormente son recolectados por una unidad de transporte de valores. Los fondos ingresan al sujeto obligado al área de tesorería y en reiteradas ocasiones se observó que el cliente ingresaba cheques sin fondos.



Además, se identificaron traslados de recursos entre las cuentas analizadas y otras que se encuentran constituidas en otros bancos del sistema, concentrando los fondos en una o dos de ellas para luego envío de transferencias al extranjero, sin haberse encontrado un fundamento económico o legal evidente, ni una relación comercial con los beneficiarios de los fondos.



Capacidad financiera



El análisis indica que, de acuerdo con la debida diligencia realizada por los sujetos obligados, los representantes legales de las entidades que figuraban como involucradas, no respaldaron las operaciones registradas en los productos financieros analizados, pues ya que “únicamente presentaron documentos que no fueron suficientes para sustentar la totalidad d ellos monos manejados, incluyendo contratos con entidades extranjeras en los cuales no se establecen precios y otros contratos de crédito revolvente que no corresponde al giro comercial de las posibles partícipes, además de determinarse que estas no tienen capacidad financiera para otorgar este tipo de créditos”.



Se cita que existen personas individuales y jurídicas que figuran como depositantes y beneficiarios de fondos, quienes ya fueron denunciados ante el Ministerio Público.