Aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas deberán comparecer ante postuladora (y cómo será el cuestionario)

Cada profesional contará con 20 minutos para responder a las cinco preguntas, y serán convocados tomando un orden aleatorio que definió la Comisión, mediante sorteo.

Para esta parte del cronograma se han designado martes y miércoles, y se prevé que sean jornadas extensas para salir en dos días con las entrevistas para los 33 aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) que continúan en la contienda.

Posturas

La elaboración del cuestionario no provocó tanta discusión como otras etapas dentro de la Comisión de Postulación, por ejemplo, la definición la tabla de gradación y la revisión de expedientes que concluyó con 15 aspirantes excluidos.

Pero hubo algunos momentos en que los comisionados no estuvieran del todo de acuerdo con la redacción de las preguntas, concretamente la número 4, que dice lo siguiente:

“¿Cómo asegurará su independencia, imparcialidad y no pertenencia a instituciones u organizaciones que pongan en riesgo estos atributos, ante presiones internas y externas, en el caso de ser electo jefe de la Contraloría General de Cuentas?”

Algunos comisionados eran de la idea de que se necesitaba redactar la palabra “asegurará” en tiempo presente, “asegura”, ya que afirman que es necesario que el futuro contralor sea un actor independiente desde antes de tomar el cargo.

Pero esa sugerencia de redacción no fue apoyada por ocho comisionados que se abstuvieron de votar, entre ellos Ingrid Chavarría, Ariel de León y Ramiro Gómez, los tres representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA).

Otro de los comisionados que se abstuvo a votar fue Luis Suárez, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien dijo que estaba analizando la propuesta y que el poco tiempo que se dio no le permitió votar, pero previamente había dado un punto relacionado a esta cuarta pregunta.

“Es una cuestión de ética personal, no de su historia, si no muchos estaríamos compelidos a no trabajar en determinados lugares porque dentro de tantos años quiero ser tal cosa”, explicó Suárez.

Finalmente quedó formulada la pregunta a tiempo futuro, pero Roberto Moreno, presidente de la postuladora, y los comisionados María Antonieta del Cid y Abel García, razonaron su voto, explicando que es necesario que la ética e independencia acompañen al futuro contralor desde antes de ser electo.

Se logró incluir una pregunta relacionada al combate contra la corrupción, pero el presidente fue claro en que esta no es la única tarea que tendrá a su cargo el próximo jefe de la CGC.

“Al que tratamos de proponer en una nómina de seis candidatos no es el paladín en contra de la corrupción, no es esa sola función, es el cumplimiento de todas las funciones constitucionales y de ley”, refirió Moreno.

El contar con un cuestionario cerrado obedece a que se tiene que respetar el principio constitucional de igualdad, por lo que no se podría tener un cuestionario diferente para cada aspirante, pese a que cada uno tiene una trayectoria, antecedentes y preparación académica distinta.

Toda vez concluya la fase de entrevistas la comisión espera poder desarrollar las pruebas psicométricas el próximo viernes, que por acuerdo de la postuladora estarán a cargo de la Universidad Panamericana.

Reciben informes

El presidente también dijo que ya comenzaron a recibir informes de instituciones públicas acerca de los aspirantes, entre estas la CGC, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Una consulta fue si las personas están en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y también si estaban afiliadas a algún partido político, como si formaban parte del Comité Ejecutivo de algún partido o comité en formación”, explicó Moreno.

La postuladora acordó que tener vínculos políticos no es un obstáculo para ser aspirante, pero según el presidente, estos temas podrían ampliar el criterio de los comisionados cuando se tenga que votar para la integración de la nómina.

“Estamos llamados a evaluar la imparcialidad y la independencia, y podría ser que para varios de nosotros la afiliación a un partido político sea motivo de no independencia”, agregó.

Las cinco preguntas

La Comisión acordó que cada pregunta tendrá un valor de un punto. Posteriormente tendrán que hacer un promedio de cuánto obtuvo cada aspirante basados en la tabla de gradación, que fija para este sección un total de ocho puntos.

A su juicio, ¿Cuáles son los principales retos que enfrentaría como jefe de la Contraloría General de Cuentas y cuáles son sus propuestas de solución?

Según su propuesta de plan de trabajo, ¿Cuáles son las iniciativas estratégicas que llevaría a cabo para cumplir los objetivos institucionales, el mandato legal y una lucha frontal contra la corrupción?