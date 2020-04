Ayuda estatal a vendedores informales solo cubrirá al 10 por ciento de este sector, dice presidente de Anam

Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, preside la Anam y explica como deben trabajar los alcaldes para la ayuda a vendedores informales. (Foto Prensa Libre: cortesía Anam)

Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), habló por teléfono con Prensa Libre sobre la ayuda que el gobierno entregará a los vendedores informales, que de acuerdo con el presidente Alejandro Giammattei se hará por medio de los registros de las municipalidades.

Ovalle, alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, asegura que más del 90 por ciento de los jefes ediles tuvieron problemas por la ayuda de Q1 mil que el presidente Giammattei ofreció a los vendedores informales.

En los últimos días, integrantes de la económica informal se presentaron en las municipalidades para protestar y exigir la ayuda.

¿Qué instrucción recibieron de la Presidencia y Mides. Cómo integrarán los listados de los vendedores informales?

El presidente fue bastante claro en anunciar que solamente se atenderá a los que están registrados en las municipalidades, realmente son muchos los vendedores informales que se quedarán fuera y es lo que vemos con bastante preocupación debido a que no todos están registrados en las comunas.

La forma cómo lo maneja el presidente es para la transparencia. Tenemos que entender que si bien es cierto hay muchos que no están registrados, en algunas situaciones cualquiera podría ir a inscribirse como alguien de la economía informal, entonces realmente las instrucciones han sido bastante claras, las personas no lo han entendido y por eso es que en algunas municipalidades vemos aglomeración de personas porque todos están con la esperanza de que pueda incluirse dentro de esos listados.

¿Habrá un número específico de personas?

En la Anam no tenemos los registros porque cada municipalidad es autónoma y los registros deben tenerlos directamente las comunas. Desconocemos el número de cada municipalidad, lo que sí es cierto es que estaríamos abarcando el tema de economía informal; diría sin temor a equivocarme que es un 10 por ciento de los que realmente pertenecen a este tipo de economía.

¿Estarán listos los listados antes del 20 de abril?

Eso dependerá de cada alcalde, que empiecen a trabajar sus listados y enviarlo. Nosotros – Anam – los recibiremos para enviarlos al Ministerio de Desarrollo Social, o los pueden enviar directamente a dicho ministerio.

¿Quiénes formarán parte de los listados, solo vendedores o también familias?

Es solo para las personas, se le dará una ayuda por familia, el bono se llama Bono Familiar y obviamente estará siendo beneficiado el que está registrado en la municipalidad.

¿Cómo evitarán que esto se convierta en clientelismo político?, como ya se denuncia en varios departamentos

Es razonable pedir que estén inscritos – los vendedores – en la municipalidad con anticipación y no que no ahora los alcaldes quieran (lo decidan).

¿Todas las municipalidades cuentan con un registro de los vendedores informales?

Pues deberían, muchos – vendedores – informales no quieren pagar nada a nadie, simplemente sacan sus ventas, la invitación es para que todo aquel que quiera poner su negocio por lo menos le pida permiso a la municipalidad y cumpla con los requisitos del ministerio de Salud, en el caso de la comida, para que haya un registro que existen como tales en la economía informal.

¿Cuántos vendedores informales hay en los 340 municipios?

No lo tenemos porque lo tiene cada municipalidad, habrá que hacer un consolidado de cuantos tiene cada comuna, creo que a través de ese ejercicio será un primer acercamiento para contabilizar cuantos hay, lo que sí puedo decir es que van a superar los 200 mil, que es la cantidad para quienes está destinada la ayuda del gobierno.

Serán 200 mil los beneficiados, y no más, porque no se puede ampliar a menos que haya otra disposición del Gobierno y Congreso.

¿Cómo decidirán quiénes quedarán fuera?

… Eso es una situación que se tendrá que ver, todavía no se sabe.

¿Qué requisitos deben presentar?

Ninguno requisito, los que están inscritos están registrados en las municipalidades, lo único que tendrán que hacer los alcaldes municipales si algún comerciante no está actualizado es pedirle su número de celular, actualizar los números de teléfono que es a donde llegará el código para que puedan hacer el retiro respectivo.

¿Como alcalde de Salcajá, cómo cumplirá con la petición, cuántos vendedores informales hay en el municipio?

Ahora está haciendo el trabajo la Dirección Administrativa Financiera juntamente con los síndicos y la comisión de abastos, verifican los registros y que sean coherentes, toda esa información desde que se traslada al Mides va con la declaración jurada del alcalde, quien da fe que esos registros existen en la municipalidad.

¿Desde hace cuánto tiempo existen los registros en su municipalidad?

(…) Eso viene desde hace muchos años atrás, toda vez que varios tienen sus contratos en las municipalidades, aunque las tasas, son poco lo que pagan, hacen sus pagos mensualmente.

¿Qué inconvenientes han tenido los alcaldes por la ayuda?

El 95 por ciento está con esa situación, la aglomeración de personas obedece a que la gente aún no entiende cuál es el criterio y piensan que los alcaldes tenemos discrecionalidad para hacer esta selección, no es así, muchas personas llegan a hacer fila, se presentan a las municipalidades para exigir que los inscriban y no es ese el procedimiento.