Bernardo Arévalo cita a consejo de ministros a Consuelo Porras y asegura que está “obligada” a asistir

En conferencia de prensa, Arévalo lamentó que Porras no asistiera a la reunión, en la que, según dijo, se tratarían temas de relevancia para el país y no se tocarían asuntos relacionados a procesos de investigación, por lo que ahora, amparados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal fue citada a la junta de ministros.

“La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del MP y no por la fiscal (..) de fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron en la carta del 18 de enero, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asista a le reunión de ministros del próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial”, dijo Arévalo.

El mandatario agregó que “el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP establece que quien ocupa el cargo de fiscal general está obligado u obligada a concurrir a esta junta, es decir, la fiscal debe venir el lunes”.

Respecto a lo que opinaba ante la inasistencia de Porras a la reunión, Arévalo dijo que “no voy a hacer una apreciación, voy a permitir que el pueblo de Guatemala saque su conclusión. Hemos recibido una carta que ni siquiera está firmada por ella. La hemos vuelto a invitar en las condicione que de acuerdo en la ley la obligan a estar presente”.

Arévalo agregó que la renuncia de Porras es una solicitud generalizada, pues “la fiscal es una persona sancionada internacionalmente por participar en redes de corrupción”.

“Hemos manifestado que sus actuaciones han sido, siempre en el marco de estos últimos meses, apañando la utilización espuria de la legislación y la persecución política. Hemos comenzado un proceso institucional (…) la hemos invitado a iniciar una discusión sobre temas puntuales que está en el marco de las normas y las formas como debe operar el Gobierno de la República”, dijo Arévalo.

Agregó que la carta enviada por el MP no está firmada por Porras y que no responde a ninguno de los puntos requeridos, por lo que la invitaron para que se presente y explique ante el consejo de ministros.

“Esperamos que ella cumpla la ley, porque la obliga y no hay otra opción y entraría en incumplimiento de deberes si no asiste”, añadió el mandatario.

Respecto a las reformas a la Ley del MP para que el presidente de la República tenga la facultada de destituir a la fiscal, Arévalo dijo que ya hay una iniciativa en el Congreso, pero le corresponde a los diputados “definir el curso que se la va a dar a esa iniciativa”.

Respuesta de la fiscal

La fiscal general Consuelo Porras se pronunció este miércoles en un video publicado en las redes sociales respecto a su inasistencia a la reunión con el presidente Arévalo, en el que dijo que el MP no “está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente”.

“Quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacer saber que soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años (…) y en consecuencia no voy a renunciar”, dijo la fiscal general en un video publicado en las redes sociales de la Fiscalía.

El 18 de enero pasado, cuatro días después de haber asumido como presidente, Arévalo le envió un oficio a la fiscal general para citarla a una reunión con él, en la que se esperaba que le pidiera la renuncia como previamente lo había anunciado.

Sin embargo, Porras evitó acudir a la citación de este miércoles y publicó un video en las redes sociales vestida con una blusa banca, un saco verde y una pañoleta con rosas estampadas donde descartó renunciar y abunda en explicaciones judiciales sobre su decisión.

“La Constitución es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad, por lo que usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la carta magna y las leyes del país”, insistió la fiscal.

Además, Porras aseguró que el MP no “está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente, garantizando con ello la no intervención alguna en el ejercicio de sus funciones”.

“Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o militar, salvo las facultades conferidos en la ley a los tribunales de justicia”, remarcó Porras.

Afirmó que actuará conforme a las leyes del país y por ello “atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación constituiría inobservar la normativa legal y constitucional vigente”.

Porras fue nombrada en 2018 fiscal general para un periodo de cuatro años por el entonces presidente Jimmy Morales y en 2022 su sucesor Alejandro Giammattei la designó para un segundo periodo, que vence en 2026.

En respuesta, Porras exhortó al mandatario a dejar “su discurso anticorrupción y lo convierta en una realidad en favor de la ciudadanía guatemalteca”.

“Presenten las denuncias con sus respectivas pruebas sobre cualquier acto de corrupción, los cuales serán investigadas sin excepción alguna, ya que el MP ha investigado y continúa investigando todas las denuncias que han sido puestas de su conocimiento”, puntualizó la fiscal.

Porras, de 70 años e incluida en una lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos desde 2021, es señalada por Arévalo, manifestantes y la comunidad internacional de supuestamente “socavar” la democracia y poner en riesgo la transición presidencial.

La Fiscalía emprendió una persecución judicial contra Arévalo después de que éste dio la sorpresa al colarse al balotaje en los comicios de junio.

También logró que un juez suspendiera al partido de Arévalo, Movimiento Semilla, por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.

Todas esas acciones fueron calificadas por Arévalo como un intento de “golpe de Estado” para evitar que asumiera la Presidencia.

“Juguetes” en la Presidencia

Durante la conferencia de prensa, el presidente Arévalo fue consultado sobre si luego de conocer la denuncia de la ministra de Comunicaciones sobre el hallazgo de micrófonos en uno de los vehículos de la cartera, se tomarán medidas en la Presidencia.

El mandatario dijo que se han hecho barridos electrónicos en distintas áreas y confirmó que se han localizado algunos “juguetes”, sin especificar a qué se refería.

“Henos hecho un barrido electrónico y en el despacho presidencial encontramos algunos juguetes, cabe decir que algunos de los juguetes eran viejos y otros eran nuevos”, dijo Arévalo.

Consultada la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se informó que los “juguetes” a los que se refería el mandatario son micrófonos y cámaras.