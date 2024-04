El presidente Bernardo Arévalo presentó este martes 23 de abril los resultados de los primeros 100 días de su mandato, en un evento en el que anunció una reducción del 25 por ciento de sus ingresos, que en la actualidad suman Q148 mil 838 mensuales, pero a partir de que entre en vigencia dicha disposición, el jefe de Estado recibirá Q100 mil 856.46 cada mes, pues la reducción se hará sobre el salario líquido.

Salario base: Q33 mil 588

Bonificación incentivo: Q250

Gastos de representación: Q115 mil

Total de ingresos: Q148 mil 838

Total de descuentos: Q14 mil 363.46

Ingresos líquidos: Q134 mil 474.54

El pasado 19 de abril, la cadena internacional Deutsche Welle (DW) publicó un artículo en el que describe que el presidente Bernardo Arévalo es el presidente de Latinoamérica que más dinero gana, y que incluso percibe el equivalente a 46 salarios mínimos de su país.

En un escenario montado a un costado del Ministerio de Gobernación, sobre el Paseo de la Sexta y 14 calle de la zona 1 de la capital, el mandatario destacó en su discurso varios logros durante lo que lleva de su gestión y destacó que la reducción de ingresos también le aplica a la vicepresidenta Karin Herrera.

Previo a anunciar la reducción de salario, Arévalo destacó el trabajo en educación, seguridad, diálogo y en el combate a la corrupción.

Luego recordó que uno de los compromisos adquiridos fue la reducción del salario presidencial.

“Hoy cumplo esta promesa, he firmado el oficio por medio del cual solicito al secretario de la SAAS - Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia-, señor Iván Carpio, que reduzca en 25 % el salario presidencial”, afirmó el mandatario.

“Este presidente cumple, la vicepresidenta ha hecho lo propio y ha firmado una carta igual haciendo esta solicitud”, aseguró.

Luego resaltó: “Este presidente y los futuros dejaremos un ahorro de más de Q1 millón y medio al Estado durante nuestro período de ejercicio, más cuando se le sume los ahorros de los salarios de la Vicepresidencia”.

Arévalo agregó que “es una señal clara de que estamos conscientes de la necesidad de disminuir las brechas en nuestro país y que los excesos de privilegios no son el camino que hemos escogido”.

Entre las promesas del plan de los primeros 100 días de gobierno, Arévalo contemplaba la “revisión de los altos salarios en el Gobierno”.

El documento indica: “Siguiendo mi propio ejemplo, que como presidente rebajaré mi salario, se revisarán las remuneraciones de funcionarios de alto nivel para eliminar privilegios injustificados y la práctica de hacer la política un negocio y no un servicio”.

Una fuente de la SAAS informó que el descuento del 25 % se hace efectivo a partir del 1 de junio próximo y ese dinero pasará al presupuesto de esa Secretaría.

¿Cuánto gana el presidente?

Datos con información de la SAAS

El total de los ingresos del mandatario es de Q148 mil 838 mensual, a lo que se le resta Q14 mil 363.46 de descuento, líquido recibe el presidente Q134 mil 474.54.

Reducción

Según Presidencia, la reducción del 25 % es sobre el total de los ingresos, por lo que ahora el presidente tendrá Q37 mil 209.5 menos mensual.

Los ingresos mensual totales eran de Q148 mil 838, pero ahora con el 25 % del descuento quedan en Q111 mil 628.5

¿Cuánto gana le vicepresidenta?

Vicepresidencia compartió cuánto recibe al mes la vicemandataria Karin Herrera.

Salario base de Q23 mil 787 mensuales

Un bono profesional de Q375

Bonificación de Q250

Gastos de representación Q112 mil; el documento no informa de descuentos, por lo que Herrera recibe al mes Q136 mil 412.

Reducción

Según Vicepresidencia, la reducción del 25 % es sobre el total de los ingresos, por lo que ahora la vicepresidenta tendrá Q34 mil 103 menos mensual.

Ahora, los ingresos mensual de Q136 mil 412 con el 25 % de descuento quedarán en Q102 mil 309.

El ministro de la Defensa, Henry David Saenz Ramos, sobre la reducción del salario del presidente indicó que aún no sabe si habrá instrucciones del mandatario para extender esta disposición a los ministros.

Mientras que el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, informó que no hay ninguna solicitud de reducción de su salario por ahora, pero considera que hay que hacer una revisión.

Oficio

Otros temas

El presidente Bernardo Arévalo en su intervención por los 100 días de gobierno se refirió a otros temas.

Dijo que llegaron al gobierno sabiendo que los retos eran muchos, y uno de estos, “quizás el más importante”, es el combate a la corrupción.

“Hemos sostenido que los fondos públicos en el pasado alimentaban las estructuras políticas corruptas, y hoy tengo la certeza de que esas estructuras, esa minoría perversa engordó sus bolsillos e intentó perpetuar un sistema que recompensaba su inmoralidad a costa de la salud, de la educación y del desarrollo del pueblo de Guatemala”, señaló.

“Ya no lo podrán hacer más. Limpiar cada gaveta; sin embargo, no ha sido fácil, el orden, la limpieza no se alcanza de la noche a la mañana, y estamos caminando entre trampas y precipicios”, afirmó.

Dijo que pusieron la elección de gobernadores departamentales sobre la mesa, “les dimos visibilidad y abrimos un proceso más participativo”.

Resaltó el trabajo contra la corrupción y en total han presentado 34 denuncias por ese flagelo.

Luego manifestó: “Hoy, algunos de esos actores, como el Ministerio Público de Consuelo Porras, que utilizan su posición para amedrentar a sus críticos y para atacar e intentar debilitar desde su trinchera de impunidad al proyecto que el pueblo de Guatemala ha elegido para su futuro”.

Advirtió: “No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución de esta amenaza a la democracia”.

En el tema de seguridad, indicó que han desarticulado 39 estructuras criminales, de las cuales 22 estaban dedicadas a la extorsión.

Según Arévalo, el ataque a las extorsiones y a otros delitos han permitido una reducción del 13 % en homicidios en lo que va del 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023.

También destacó la cooperación de Estados Unidos para el desarrollo y de la Unión Europea, con quien han firmado un acuerdo bilateral de entendimiento que permite abrir la puerta para que con países como Francia o España se pueda continuar negociando los acuerdos.

MP se pronuncia

Posterior a la presentación de resultados del Gobierno, el Ministerio Público emitió un comunicado en donde calificaba las declaraciones del mandatario Arévalo como "maliciosas y antidemocráticas".

En el escrito, el MP también dijo que se "lamenta de que en un discurso en el cual el pueblo de Guatemala esperaba ver resultados y acciones desarrolladas en su beneficio, se utilice para promover propaganda política de forma continuada".

El MP aseveró que las declaraciones del mandatario se "suman a una serie de ataques sistemáticos intimidatorios".