Binomio presidencial del partido VOS recibe credenciales para competir en las elecciones generales 2023

En declaraciones a los medios de comunicación Villacorta dijo que mucha gente les preguntaba qué había pasado con sus credenciales y comentó que siguieron el proceso normal, respetuosos de la ley y que se sienten “muy satisfechos del trabajo del Tribunal Supremo Electoral que trabajó con rapidez, con objetividad”.

Indicó que tienen planificado el inicio de campaña en uno de los departamentos de Occidente del país, aunque evitó mencionar asegurando que están trabajando en esa planificación.

Por ser un partido nuevo que ha surgido recientemente han tenido tiempo limitado por lo que se les acumularon las diferentes actividades como asamblea, organización, nominaciones, pero pronto lo darán a conocer, añadió.

Al ser consultado acerca de un pacto de no agresión y para evitar conflictividad de parte de todas las organizaciones políticas, Villacorta expresó “sabemos perfectamente bien que los sistemas democráticos en todo el mundo y particularmente en América Latina están pasando una época de muchos desafíos, que Guatemala no es la excepción. Hay que hablar claro, hay una insatisfacción social en toda la región, no se ha logrado solucionar los grandes problemas estructurales, y eso implica sin duda polémica, implica muchas veces conflictividad e incluso al interior de las propias organizaciones políticas”.

“Creemos que eso le hace mucho daño a la institucionalidad nacional por lo tanto hacemos un llamado a todas las otras organizaciones políticas, a la población en general, a que encaucemos este proceso con respeto, con altura, para prestigiarlo ante una población que está exigiendo una elección transparente y que garantice un cambio estructural en Guatemala”, comentó.

Entre quienes acompañaron al binomio a recibir su credencial, se encontraba el diputado Aldo Dávila, quien busca reelegirse como candidato de ese partido.