Para la sesión de este jueves 14 de marzo, los diputados tienen previsto elegir al representante titular y suplente ante la Junta Monetaria. El pasado 5 de marzo, el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, publicó el nombre de los seis aspirantes al cargo.

La nómina está integrada por: Henry Estuardo Castillo, quien fue el representante titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala; Fernando Linares-Beltranena, exdiputado del desaparecido Partido de Avanzada Nacional; Samuel Pérez, electo como congresista por el Movimiento Semilla; Manuel Archila del bloque Cabal; Luis Javier López representante de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y Cristian Rodolfo Álvarez de Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Pero son los legisladores Pérez, Archila y López quienes se disputan la titularidad y suplencia del cargo. Aunque según fuentes del Legislativo, el incumplimiento de acuerdos de parte del Ejecutivo con las bancadas aleja a Samuel Pérez de ocupar el cargo.

“Yo me postulé”, indicó el Pérez, aunque para sus opositores políticos, le aplicaría el artículo 50 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en donde detalla que ningún diputado “puede ejercer cargo alguno en representación del Congreso de la República”.

Archila, es uno de los favoritos. El congresista fue electo por el distrito de Guatemala y de acuerdo con fuentes del partido Cabal es quien tiene la mayoría de los votos para ser el titular ante la Junta.

“De la UNE es el único que ingresó papelería…evidentemente nos corresponde apoyar a alguien de nuestro partido”, declaró el diputado Adim Maldonado. Añadió que buscan aún los votos necesarios para el congresista López, aunque su nombre se menciona para el cargo de suplente.

Actividades monetarias

El directorio de la Junta Monetaria es ocupado por siete miembros: los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, así como un representante de las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, otro electo por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales y uno por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El puesto que le corresponde al Congreso está vacante desde el pasado 6 de febrero. El pleno decidió removerlo del cargo al actual diputado de Vamos, Duay Martínez, uno de los principales aliados del expresidente Alejandro Giammattei.

Martínez ocupó la titularidad de dicho órgano colegiado desde el 4 de mayo de 2022.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 133, detalla que la Junta Monetaria “tiene a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional”.

“La falta de un delegado no afecta las decisiones que se toman en la Junta Monetaria, ya en el pasado por más de un año en el Congreso no designó a su representante”, recordó Adolfo Lacs, dirigente sindical del Banco de Guatemala. Agregó que, en los últimos seis años, el Legislativo no ha designado titular o suplente por lo que ha estado a medias.

Reiteró que este es un órgano importante que ve la política monetaria y crediticia del país, por lo que la designación del Congreso demuestra su responsabilidad o irresponsabilidad en tener a su representante ante la JM.

De la Junta Monetaria al IGSS

Actualmente el puesto de primer vicepresidente del IGSS está vacante, ya que este lo ocupa uno de los miembros de la Junta Monetaria. En los últimos ochos años, este cargo de directivo ha sido ocupado por el representante del Congreso ante la Junta, Duay Martínez y Fernando García Gudiel.