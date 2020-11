Congreso busca conocer antejuicios contra la CC en su última sesión ordinaria

Las bancadas de oposición se negaron a asistir a la sesión de Jefes de Bloque convocada para este domingo, dudan de las intenciones que pueda tener la Junta Directiva y sus aliados. Fotografía: Congreso.

La sesión de Pleno está convocada para las 12 horas de este 30 de noviembre en el hemiciclo del Palacio Legislativo. La propuesta del orden del día es breve y entre uno de sus primeros puntos se encuentra conocer las diligencias de antejuicio contra los magistrados Constitucionales, Gloría Porras y Francisco de Mata Vela.

El presidente del Congreso Allan Rodríguez convocó a la instancia de Jefes de Bloque la mañana del domingo 29 de noviembre, para presentar la propuesta de agenda y hacer la convocatoria a sesión con las 24 horas de antelación que marca la ley.

En esa reunión solo participaron jefes y subjefes de bancada de la alianza oficial, la oposición decidió no asistir por considerar que no hay bases legales, en este momento, para tramitar los antejuicios contra Porras y Mata Vela.

Los funcionarios fueron denunciados por la abogada Amanda Santizo, quien aseguró que presentó las denuncias porque muchas de las resoluciones que han emitido no van acorde a los principios legales.

Ella afirma que tomó la decisión tras conversar con un grupo de colegas, incluidos abogados del movimiento Guatemala Inmortal, quienes concluyeron que no era posible que algunos actores utilicen la ley a conveniencia.

Los antejuicios que se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también detalla el evento que Santizo y otros profesionales tacharon como un “autoamparo”, cuando la propia CC frenó un antejuicio contra magistrados de dio tribunal.

Amanda Santizo también es abogada defensora de la familia Bitkov, ciudadanos rusos acusados de ingresar ilegalmente al país y de los mayores detractores de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Con fecha 20 de noviembre se recibieron las presentes diligencias de antejuicio, las cuales de conformidad con el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio, Junta Directiva deberá de cumplir con el plazo establecido de ocho días para que se inicie el trámite correspondiente en el Pleno del Congreso, es por eso que está incluido el punto en la agenda es sesión ordinaria, pues se ha recibido en el periodo ordinario de sesiones”, explicó el Presidente del Congreso.

No asistirán

Algunas bancadas de la oposición como Movimiento Semilla analizan si es conveniente estar en la sesión de Pleno de este lunes, recordando que existe un amparo pendiente de ser resuelto que podría frenar el trámite parlamentario, en la misma situación se encuentran bloques.

Pero la fracción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), liderada por Carlos Barreda, explicó que no asistirán a la reunión, entre otras razones, porque es sospechoso que el tema fuera expuesto un domingo.

“Nada bueno puede salir cuando se está convocando a última hora, de manera extraña en día domingo, pareciera que se quiere esconder algo o que la población no se entere de que es lo que se quiere hacer. Mucho menos cuando hay un amparo que presentó el Procurador de los Derechos Humanos ante la Corte de Constitucionalidad, donde la Corte le ha requerido el expediente original para ser discutido, nosotros no podemos conocer esos antejuicios porque en teoría el Congreso no tendría que tener esos expedientes, la Corte mandó a pedir el expediente original, no una copia certificada”, explicó Barreda.

Por su parte el diputado Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), respaldó la propuesta de la Junta Directiva, asegurando que se está respetando la ley y advirtiendo de algunos sectores que pretenden desinformar con los actos alrededor del Congreso.

“Pareciera ser que están queriendo dar a entender en el ámbito de la opinión pública que aquí hay acciones antojadizas y eso no es así, lo que se está haciendo es cumplir con lo que establece la ley y los plazos establecidos en la misma, ya en el ambiente se genera la opinión de que el Congreso hace acciones antojadizas y que este tipo de actividades lo son (…) lo digo porque ya en el ambiente se genera, por quienes suelen desinformar, que estas son acciones antojadizas y no lo son, es lo que la ley establece”, fundamentó.

Lea más: Diputados de oposición señalan a OEA sobre posible cooptación de instituciones del Estado por parte del Gobierno

Una tarea que también exige plazos legales y que el Congreso no ha podido cumplir es la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que aunque figure en la agenda la mayoría de ocasiones siempre ocupa el último puesto y ha hecho que este plazo legal lleve más de un año de retraso.

¿Si no hay quórum?

Muchos diputados, incluso algunos de bancadas afines al oficialismo, pensaban que la última convocatoria a Pleno, dentro del periodo ordinario, era la del jueves de la semana pasada, que no fue posible su desarrollo por la inasistencia de los congresistas.

Para esta convocatoria las bancadas de oposición dejaron abierta la posibilidad de no asistir y en caso hipotético, en que no se llegue al quórum necesario para conocer el antejuicio, según Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), el tema tendría que aplazarse hasta el 14 de enero de 2021, cuando se retoma el nuevo periodo ordinario.

“La Comisión Permanente no podría integrar una Comisión Pesquisidora porque la presidenta de la Corte de Constitucionalidad tiene las mismas prerrogativas que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, entonces, dentro de ese aspecto para integrar una Pesquisidora de este tipo se debe de aprobar por el Pleno del Congreso, si la Comisión Permanente lo llega a conformar estaría cometiendo una ilegalidad”, explicó.

Finaliza periodo ordinario

Este 30 de noviembre finaliza el segundo periodo de sesiones ordinarias, sin que muchos de los temas pendientes y exigidos por grupos sociales fueran resueltos por el Congreso.

Sectores empresariales pedían la aprobación de la ley de infraestructura vial, que aunque estuvo incluida en el orden del día no consiguió convertirse en ley, tampoco se aprobó un préstamo por 120 millones de dólares a favor de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La elección de Cortes sigue siendo una de sus asignaturas pendientes, bloques de oposición incluso solicitaron una sesión extra a la semana y continuar en reuniones durante diciembre, para cumplir con la tarea, pero esta última petición será evaluada cuando se instale la Comisión Permanente.