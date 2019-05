Congreso de EE. UU. señala a Jimmy Morales de frenar la lucha contra la corrupción

Al respecto que habla usted sobre los republicanos que estàn favor los corruptos de Guatemala y encontra la CICIG porque ellos estàn involcrados tambien en saborno en la compañia de rifle para que no aprueba las leyes contra la armas y contra aquellos que tiene antecedentes de crimen asi don Donald Trump está involcrado de muchos problemas con su impuestos ni quiere declarar. Los democratas siempre no apoyan las compañia de rifle por causas de las muchos masacres con armas legal. Guatemala no quieremos mas los narcosFuncionarios y narcosDelincuentes que que han poderados en nuestro pais y son frutos de los narcoGobierno asi como Morales y amigo del narcoEstrada que ya está en la rejas en USA. Los que estàn contra la CICIG son los delincuentes seguidores los narcosCorruptos.