En cinco meses se espera que la nueva Comisión Presidencial de Ley de Competencia impulse una iniciativa de ley para ser aprobada por el Congreso. Esta nueva y temporal mesa legislativa en su integración excluyó a los bloques de oposición.

Según el acuerdo de la presidencia del Congreso 1–2024, esta comisión será presidida por el diputado Samuel Pérez, diputado independiente, acompañado en la vicepresidencia por Jorge Castro, de Visión Con Valores (Viva), y con Jorge Mario Villagrán como secretario, del bloque Azul.

“La razón de integrar una Comisión Específica es que nos encontramos con tres proyectos, tres iniciativas, y queremos ser muy responsables para no abordar una en particular; queremos abordar las tres, y que de acuerdo al análisis de la comisión definan cuál se debe promover”, explicó en rueda de prensa Nery Ramos, presidente del Congreso.

La promoción de una ley de competencia no es la primera vez que hace eco en el Congreso de la República, en la pasada legislatura el tema fue abordado e impulsado, sin éxito, por algunos congresistas que impulsaban proyectos de ley para la reactivación económica.

Ahora, la tarea quedaría en la décima legislatura, que está conformada por 16 bancadas y un grupo de independientes, tras la suspensión que un juez penal hizo sobre el partido político Movimiento Semilla y sus 23 diputados.

Aunque el número de bloques es amplio dentro del Congreso, solamente ocho bloques integrarán la Comisión Presidencial de Ley de Competencia, misma que comenzó operaciones este 26 de febrero y que concluirá el 31 de julio, según el acuerdo de la presidencia del Congreso.

Los bloques que integran esta comisión son Visión con Valores (Viva), Azul, Voluntad Oportunidad y Solidaridad (Vos), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Bienestar Nacional (Bien), Cabal, Victoria y Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Los bloques de oposición como Vamos, Valor, Todos, Unionista, Comunidad Elefante, Nosotros y Cambio quedaron fuera, la razón, según el presidente del Congreso, porque no manifestaron interés en participar.

“Lo hicimos de conocimiento en la instancia de jefes de bloques y se les pidió a todas las bancadas que si era su interés podían requerir su integración, pero recibimos interés de los jefes de bancada y por eso se integró de esta manera”, argumentó Ramos.

Abrirán el diálogo

El acuerdo presidencial nombró como líder de la comisión al diputado Samuel Pérez, quien anunció que esperan tener una primera reunión de trabajo esta misma semana.

La ley de competencia ha levantado algunas posturas entre grupos del sector privado, entidades que serán invitadas a algunas de las reuniones de la Comisión Presidencial, para así tener criterios amplios para la promoción de alguna iniciativa de las ya existentes o bien, crear una nueva propuesta.

“Sí es un cambio al modelo económico del país profundo y, por lo tanto, la economía de Guatemala tiene que tener un proceso de adaptación; tenemos que tener una discusión responsable y técnica”, dijo Pérez.

Actualmente existen tres iniciativas de ley que buscan crear una ley de competencia, según los datos de los congresistas, por lo que entrarán a analizar cada una de ellas.

El bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), integrado en su mayoría por antiguos diputados de la UNE, ya había impulsado una iniciativa de este tipo, y según el diputado Orlando Blanco, ellos buscarán que sea esta propuesta la consiga el apoyo para ser aprobada.

“Nosotros tenemos la iniciativa mejor dictaminada, es la que hicimos cuando estaba el diputado Carlos Barreda; esa es la técnicamente más sustentada. Es un tema complejo, hay que buscar un acuerdo político pero en la medida de que podamos impulsar una legislación; en ese marco, nosotros vamos a apoyar la que ya tenemos”, dijo Blanco.

Rechaza exclusión

La manera en la que se creó la comisión para analizar una ley de competencia no fue la mejor, al menos eso opina el diputado Napoleón Rojas, subjefe del bloque de oposición, Vamos.

“Es una mala manera de no incluir a todos los partidos, deberían de incluir a todos los bloques para que puedan discutir la ley de competencia como en las comisiones ordinarias”, argumentó Rojas.

El subjefe del bloque Vamos añadió que una discusión de este tipo debe ser discutida por todos: “esta es una ley importante que se viene discutiendo por años en el Congreso, entonces debería de ser discutida por todos”, insistió.

Al respecto, Pérez dijo que los bloques que no forman parte de la mesa ya no pueden ser incluidos: “en este momento no, esa es la integración de la comisión; sin embargo, vamos a tener apertura para poder recibir sus propuestas”, agregó.

El bloque Vamos ya accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) cuando la Junta Directiva del Congreso pretendía darle comisiones ordinarias a los diputados independientes electos por Movimiento Semilla y la Corte les dio la razón. Ahora, analizarán con sus abogados si este nombramiento no tiene algún tipo de contradicción con el criterio constitucional.

“Vamos a revisar la ley, porque entiendo yo que nadie puede ser presidente de alguna comisión siendo diputado independiente, son leyes que nosotros aprobamos en el 2016 y hoy se deben de respetar”, insistió Rojas.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, sobre el tema dijo que no habría problema, ya que se trata de una comisión presidencial y no de una ordinaria, indicando que se tiene el visto bueno del equipo legal del Congreso, argumento que también respaldó Pérez.

“En realidad tenemos prohibición algunos diputados por las condiciones que estamos en Semilla de integrar Junta Directiva o presidir comisiones de trabajo, -pero- esta no es una comisión de trabajo o una comisión que crea el Pleno, es una misión que designa la presidencia a un diputado o grupo de diputados, es distinto”, dijo Pérez.

La integración

La nueva comisión destinada para analizar la promoción de una Ley de Competencia para Guatemala, contará con la presencia de 11 diputados, quienes tienen hasta el 31 de julio para concluir la tarea.