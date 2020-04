Continúan las inconformidades por designación de jefes de bloque de PAN y Bien

Aún siguen las disputas en los bloques legislativos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El diputado Eduardo Zachrisson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), denunció que su compañero Manuel Conde Orellana se autonombró jefe de bloque y como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sin haber llegado a un acuerdo entre ambos, ya que la decisión se debe tomar como bancada.

“Es una falsedad, Manuel Conde dice que es el presidente de la comisión, pero eso no es cierto y no es cierto porque la Ley Orgánica del Organismo Legislativo dice que los integrantes de la bancada, Manuel Conde y yo, que somos los únicos miembros de esa bancada, tenemos que ponernos de acuerdo sobre quién de los dos va a ser el jefe de bancada y eso no lo hemos definido, y por tanto no se puede definir quién va a presidir la comisión”, explicó el diputado.

Zachrisson señaló que incluso se ha violado la Ley al convocar a una supuesta comisión, cuando esto no se ha leído en el pleno del Congreso. La ley orgánica también obliga a que el pleno del Congreso conozca quienes van a integrar la comisión y quien la va a presidir. “Se ha violado la Ley con la anuencia del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, su junta directiva y algunos diputados que han apoyado esto que está sucediendo”, refirió.

“Manuel Conde Orellana es quien por su propia cuenta se nombra jefe de bancada y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores”, enfatizó el parlamentario.

Consultado al respecto, el diputado Conde Orellana dijo que no le merece ninguna opinión lo dicho por el diputado Zachrisson.

“Eso ya está resuelto en el Congreso, la opinión del diputado Zachrisson no me merece ninguna opinión, no pertenece al bloque del PAN, ni siquiera es afiliado al partido”, dijo Conde Orellana.

Accionan por jefatura

En el bloque Bienestar Nacional (Bien), la junta directiva benefició con la jefatura al diputado Fidel Reyes Lee y al diputado Marvin Alvarado con la presidencia de la Comisión de Turismo, este último para que integre una de las comisiones creadas por el presidente del Congreso para “fiscalizar” lo aprobado debido a la emergencia por el coronavirus.

Sin embargo, en una votación que hubo en el bloque integrado por ocho diputados se definió con cinco votos a favor y tres en contra que la jefa de bloque fuera Evelyn Morataya y el subjefe Sabino Velásquez, y eso no le agradó a Reyes Lee, quien señaló que ellos no están afiliados al partido, por lo que no pueden ser tomados en cuenta.

Reyes Lee, además, presentó una denuncia penal en contra de Morataya por los delitos de falsedad ideológica, falsedad material y usurpación de funciones, lo cual está pendiente de resolverse en la Corte Suprema de Justicia.

Morataya contaba con el apoyo de otros cuatro diputados; sin embargo, la diputada Lorena de León se ha separado y se le ha visto participar en las conferencias del bloque de Valor.

No obstante, Reyes Lee entregó la carta el 14 de enero último a las 9.22 horas, cuando los diputados aún no habían tomado posesión del cargo y además iba firmada por el secretario general y las cartas se envían después de haber tomado posesión.

Primeros tránsfugas

La junta directiva del Congreso notificó el pasado 13 de abril al diputado Manuel de Jesús Rivera que fueron aceptados los argumentos en los que señala que los diputados Héctor Manuel Choc y Julia Izabel Anshelm-Moller Velásquez ya no pertenecen al bloque, por lo que fueron declarados tránsfugas.

Debido a lo anterior, Rivera es el nuevo jefe de bancada y su hermano Juan Carlos, subjefe y presidente de la Comisión de Vivienda, asimismo y que también integrará una de las comisiones presidenciales aprobadas por Rodriguez.

Estaban pendientes de definirse cuatro salas de trabajo: Relaciones Exteriores, del PAN, que ahora la preside Manuel Conde Orellana; la de Vivienda, presidida por Juan Carlos Rivera, de Victoria; y Turismo, por Marvin Alvarado, de Bien. Está pendiente de definirse la presidencia de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, manifestó que él y la junta directiva no deciden quién será jefe de bloque o no, solo toman en cuenta la comunicación que ingresó primero.

“Ha llegado comunicación de dos integrantes de un mismo partido y ante la imperante necesidad de empezar a trabajar con estas comisiones se ha tomado en cuenta a quienes han demostrado con mayor argumentación, se les ha notificado de las acciones que ha tomado el Congreso y se ha comunicado a quien envió la comunicación primero en tiempo”, dijo Rodríguez.