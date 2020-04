Coronavirus: Contraloría mantiene grupo de auditores para monitoreo de compras por la emergencia del covid-19

El contralor general de Cuentas, Edwin Salazar, dio una entrevista a Prensa Libre para hablar de los proyectos que implementará en el ente fiscalizador. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Con un “cero tolerancia a la corrupción”, el jefe de la Contraloría señaló que no se van a prestar a ninguna situación anómala y que desde principios de abril fue destacado un grupo de auditores para hacer revisiones a las compras y donaciones que se han ejecutado y recibido a partir del estado de Calamidad Pública, por la emergencia por el coronavirus.

“Hemos tenido presencia para ver qué se está haciendo con las donaciones. Se ha estado yendo al Domo y a los distintos ministerios para que revisar qué es lo que se ha hecho, en ese sentido, la población puede estar tranquila que fiscalizaremos los recursos aprobados por el Congreso, a pesar de la emergencia por el covid-19”, explicó Salazar.

El contralor manifestó que cuenta con un grupo de 30 auditores especialistas que están haciendo un monitoreo de todo lo que se sube a Guatecompras, a diario dan alertas y lo verificamos para que no pase a más.

El jefe de la Contraloría agregó que están trabajando no solo con la Comisión Presidencial contra la Corrupción, sino que también con el Ministerio Público, con cuyos representantes sostuvo una reunión para determinar los lineamientos de trabajo y facilitarles toda la información que esté en el ente fiscalizador.

“Se están trabajando varios temas con el MP y con sociedad civil estamos tomando todos los aportes que nos puedan dar, por supuesto el recurso humano es limitado porque tenemos -que presentar- el informe al Congreso, pero en la medida de lo posible estamos trabajando en esa parte”, explicó Salazar.

Añadió que hay 10 programas que están saliendo de la emergencia del covid-19, por lo que la Contraloría reafirma “ante la sociedad guatemalteca que nuestro compromiso de la fiscalización de todos los recursos públicos que serán ejecutados, sin importar quien los tenga, ya sea en las alcaldías o ministerios”.

Para el presupuesto 2020 se van a asignar auditores en cada municipalidad para que verifiquen que los listados de personas que atiendan sean las que lo necesiten y así evitar el clientelismo político, detalló.

“Tenemos una comisión ya integrada para ver lo relacionado con covid-19”, resaltó el funcionario.

Presupuesto 2019

Debido a la emergencia por el coronavirus y porque deben cumplir con entregar el informe de fiscalización al presupuesto de ingresos y egresos del 2019 al Congreso el próximo 29 de mayo, Salazar explicó que todos los hallazgos se están notificando vía electrónica y las pruebas de descargo de la misma forma.

“Para ello se aprobó el acuerdo A13-2020 en el cual establecemos, en el artículo 1, la comunicación electrónica en los procesos de fiscalización y control gubernamental utilizados por los funcionarios y empleados de la Contraloría con entidades y personas sujetas a la fiscalización, con el ánimo de prevenir este virus que es a nivel mundial”, dijo el contralor.

Salazar expuso que la ley establece que cada año las personas deben actualizar sus datos en la Contraloría, y que “a través de esa base de datos es que estamos notificando a las personas ya que lo hacen bajo declaración jurada”.

“También quedo abierto por si alguien no puede enviar de manera electrónica sus descargos, los puede venir a dejar de una forma magnética. Siempre va a haber personas que no les gusta lo de la tecnología, muchos no quieren actualizarse, pero en la mayoría de las auditorías se están cumpliendo a cabalidad con sus pruebas, son pocas la que no lo quieren hacer”, concluyó.

El informe que presentará al Congreso el próximo 29 de mayo ya es de su mandato, el presentado el año pasado, ya venía encaminado debido a que su antecesor, Carlos Mencos, dejó el cargo el 13 de octubre del 2018, y él asumió el cargo el 3 de abril del 2019. lapso en el cual estuvo Fernando Fernandez como contralor en funciones.