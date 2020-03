Coronavirus: Esta es la respuesta de los colegios sobre las facilidades de pago que tendrán los padres

El Congreso legisló para que los padres tengan facilidades para pagar las colegiaturas, como consecuencia de los efectos del nuevo coronavirus. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En la Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia covid-19, el Congreso de la República establece en el artículo 9 la prohibición del cobro de multas, moras, gastos administrativos o intereses, generados por el atraso en pago de cuotas en los colegios y universidades.

Este beneficio alcanza a quienes estén al día en sus pagos mensuales. Las cuotas que se dejan de pagar durante los 60 días posteriores a que entre en vigencia la ley podrán pagarse proporcionalmente durante el resto del año. Asimismo, los estudiantes no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. Esta situación no afectará su récord crediticio o la reinscripción en el siguiente ciclo educativo.

La normativa aún no ha sido publicada en el diario oficial, por lo que Érick Fernando Mazariegos Salas, viceministro administrativo del Ministerio de Educación, mencionó que aún no entra en vigencia.

Diana Brown, presidenta de la Asociación de Colegio Privados, indicó que en momentos de crisis este es un apoyo para los hogares guatemaltecos: “No tenemos ningún inconveniente con ello y es un apoyo para el padre de familia”, dijo.

Sin embargo, preocupa a la asociación que el pago de las colegiaturas de abril y mayo puedan atrasarse, pues esto afectaría la cancelación de salarios de aproximadamente 35 mil maestros que laboran en los colegios.

“Los centros educativos privados están impartiendo clases a distancia. Eso quiere decir que los docentes sí están trabajando, y si no hay ingresos para los centros educativos, eso nos preocupa. El 70 % se destina para los salarios de los maestros, y muchos colegios no va a poder sustentar ese esfuerzo extraordinario si no tienen ingresos. Ya no se podrá pagar a los docentes”, señaló Brown.

La presidenta de la asociación hizo un llamado a los padres de familia que continúen “hasta donde pueden con saldar sus cuotas (en tiempo), porque irá a los docentes y sus familias”, agregó.