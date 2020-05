Coronavirus: Diputados creen que presidente debió alertar a la población respecto del cierre total

Sesi—n Plenaria en el Congreso de la Repœblica, diputados votan a favor y rechazan veto del decreto 15-2020. foto Carlos Hern‡ndez 30/04/2020

Diputados de diferentes bancadas se refirieron a las medidas presidenciales con las que se busca evitar más contagios del nuevo coronavirus. La mayoría está de acuerdo con las decisiones tomadas por el mandatario pero cuestionan la forma en que se hizo.

En su opinión consideran que las restricciones se tomaron sin estrategia clara, de manera apresurada y sin prever escenarios, por lo que el resultado fue la aglomeración de personas a nivel nacional. Otros congresistas señalaron que la medida es equivocada ya que genera pánico. Estas son las impresiones de los parlamentarios:

UNE: Oscar Argueta “Estamos de acuerdo con las medidas, la forma no tanto porque pudo haber sido diferente. Lo que puede suceder es que si no se tienen los controles necesarios seguirán las aglomeraciones de personas, se va a ignorar la recomendación del distanciamiento social que puede ser un riesgo de contagio para las personas. Por eso las autoridades deben estar presentes en mercados”.

VAMOS: Mynor Mejía “Es una decisión del Ejecutivo, lo único que me queda a mi como ciudadano es respetar lo que el está diciendo. Ahora las aglomeraciones esperemos que mañana ya sean menores. Él está resguardando la vida de los guatemaltecos”.

UCN: Julio Lainfiesta “Tenemos que tener distanciamiento social, estoy claro que tenemos que apoyar las medidas el presidente, lo que no me parece es lo rápido que no permitió que la población se prepare porque hay mucha gente que no tiene que comer. Hubieran dado uno o dos días por lo menos para que la población se prepare. Creo que la población lo tomaría de mejor manera”.

BIEN: Andrea Villagrán “Las medidas son correctas, sin embargo, creo que fueron realizadas de una manera improvisada. Pudimos ver las aglomeraciones obviamente de las personas que no estaban preparadas para tener un cierre total, estos tres días. El Gobierno debería establecer una forma estratégica y dejar de forma escalonada para que las personas puedan adquirir los recursos básicos”.

FCN-Nacón: Eduardo Montepeque “Nos agarró de sorpresa todo el país, hay mucha gente que no estaba preparada para adoptar las medidas que se dieron, pero creo que son necesarias por el incremento de los casos de civid-19 en el país. Debió haber previsto las aglomeraciones y tuvo que haberlo avisado tres o cuatro días antes para que la gente se preparara con tranquilidad”.

SEMILLA: Román Castellanos “Las medidas se relajaron mucho en el principio, el presidente respondió a algunos sectores que demandaban el regreso a la normalidad pese a los riesgos que estábamos viviendo. Estas reacciones que si bien son necesarias, que se hagan a última hora, cuando la gente no se ha preparado, no tiene insumos alimenticios básicos en casa lo que suele provocar es que salgan corriendo ante el pánico que genera una decisión de estas. Se debe preparar con antelación a la población para que se pueda abastecer con tiempo”.

VIVA: Aníbal Rojas “Las decisiones del presidente eran necesarias, nosotros lo dijimos desde marzo, pero lamentablemente las decisiones deben ir acompañadas con ideas claras para no afectar a la población, creo que debió preverse esto y debió anunciarse con anticipación a la gente para que pudiera proveerse de alimentos y dinero necesario, el presidente lo hizo durante una quincena, precisamente cuando las personas iban a recoger sus cheques. La decisión fue buena pero la estrategia utilizada fue errónea”.

TODOS: Boris España “Las decisiones que el presidente Giammattei está tomando, vale la pena recalcar que es en base a resguardar la vida de los guatemaltecos. Las decisiones son porque el presidente tiene la información necesaria y a muchos no nos gusta pero debemos guardar la calma y lógicamente no hay necesidad que las medidas nos lo digan debemos de tener una pequeña provisión para este tipo de eventualidades y la situación viene para normar aún mas fuerte las medidas que el presidente está tomando”.

CREO: Cristian Álvarez: “Preocupa que las decisiones del presidente responda a intereses más políticos que técnicos. Hay grandes muestras de ineficiencia dentro de sus ministros, prueba de ella es que los hospitales se ven desabastecidos, no hay modo que la ayuda llegue a donde está destinada. Las personas más necesitadas no les llega la ayuda y el civid-19 está en una etapa muy avanzada y eso hace que el presidente esté perdiendo la guerra contra detener la pandemia, lo que hace que tome medidas desesperadas”.

HUMANISTA: Aníbal Samayoa “Las disposiciones que tomó el presidente en estos momentos son bastantes complicadas pero hay que entender el contexto en el que estamos, él mismo estableció que hemos tenido la semana con más repunte, por eso las medidas, obviamente deben ser drásticas pero también debemos entender que no podemos generar pánico en la sociedad, fue una de cal y otra de arena. Además, fue un error tremendo haber cerrado el sistema bancario, mucha gente cobra por gente y es quincena la gente que va a pasar días crudos y muy difíciles. A las acciones buenas hay que ponerles estrategias correctas”.

VICTORIA: Manuel Victoria “Cualquier medida que luche el avance de la pandemia es una buena medida, mas no en el momento que se están dando, creo que el presidente deja muchas dudas en su comunicación y esas dudas generan cierto caos en la población al no permitirle un espacio de tiempo prudencial para que la población pudiera prepararse para este encierro, son medidas muy fuertes para este momento, después que el mismo Ejecutivo declaró una relajación de las mismas. El problema aquí es el abastecimiento para la población”.

WINAQ: Sonia Gutiérrez “Fue muy apresurado la medida que tomó el presidente, es razonable en virtud al crecimiento del brote de contagios, sin embargo, el haberlo anunciado de manera abrupta si creemos que obedece a no tener una estrategia de planificación para la contención del virus. Vimos como la gente tuvo aglomeración, si bien es cierto que hubo un período de ocho a once para que se pudiera abastecer, recordemos que las tiendas de barrio no tienen todo lo necesario y qué pasa en el área rural en donde tienen que caminar por mucho tiempo”.

UNIONISTA: Enrique Montano “Dar marcha atrás inmediatamente, lo hizo en quincena y mucha gente estaba esperando, después de dos meses la gente ya no tiene ahorros si es que los tenía, no pudieron cambiar su cheque de quincena, lo importante que es para tanta gente que aún tiene su cheque de quincena. Esto es de reconocer el error y dar marcha atrás. Fue una decisión que no se pensó bien, fue hecha a la carrera y se debe enmendar el error y hay que evitar los cierres totales porque son contraproducentes como lo pudimos ver con las aglomeraciones”.

PAN: Eduardo Zachrinsson “Se me hace que no están muy coordinadas con lo que venía haciendo, porque aunque el número de casos iba aumentando, él como presidente iba aflojando las medidas. Es una medida por un lado correcta porque sino el número de casos va a seguir subiendo pero por otro lado lastima la economía y lo hizo sin previo aviso, lo hizo ya estando en toque de queda”.

MLP: Vicenta Jerónimo “Es cierto que ahorita se está incrementando el contagio a nivel nacional, pero ni siquiera se dio a conocer a la población con unas 12 horas para que la gente se preparara de tener algo. Tenemos 60 días de estar donde la gente no está trabajando, que ya no tienen recursos económicos, entonces la gente espera el programa bono familiar que no ha llegado y quizá ni va a llegar. Con esta medida es muy drástica a la población”.

(La opinión de los diputados aparece en el orden de la cantidad de integrantes de cada bancada. Al cierre de la nota diputados de Prosperidad Ciudadana, Podemos y Valor no respondieron las llamadas).