Cacif: “Si el efecto era contener la enfermedad (con el cierre), pasará lo contrario”

En el primer día de cierre total, se observaron largas filas en las abarroterías de diferentes colonias de la capital. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

Alejandro Giammattei informó el jueves 16 de mayo que Guatemala llegó a 1 mil 518 casos de coronavirus, con 176 nuevos, por lo que se dejó la fase de contención y entró la de mitigación.

El repunte de casos generó las nuevas disposiciones presidenciales que impactan en la población y en la cadena de suministro para el abastecimiento de alimentos, dijo Nils Leporowski, presidente del Cacif a Prensa Libre.

¿Cuál es su opinión sobre las nuevas disposiciones presidenciales al entrar a la etapa de mitigación del coronavirus en Guatemala?

Siempre hemos acatado las decisiones del presidente Alejandro Giammattei y siempre hemos dicho que lo más importante es la salud de nuestros colaboradores, clientes del sector, y de toda la población guatemalteca.

¿Quiere decir que están de acuerdo en las medidas?

No precisamente, el problema que observamos es un riesgo grave en la cadena de abastecimiento para la población.

Creemos que es una medida que se debe revaluar, por ejemplo, en el caso de los supermercados al establecer horarios tan restringidos y que solo pueden operar tres días de la otra semana desatará aglomeraciones en los supermercados, lo más probable es que se agoten productos de primera necesidad, que las personas no se logren abastecer y que provoque cierto nerviosismo entre la población, eso nos tiene muy preocupados.

¿Por qué visualizan ese escenario para la próxima semana?

Lo que logró con las medidas de dejar a las personas aisladas en las casas, es que se irán a contagiar a las filas que harán en los supermercados y que no se darán abasto para comprar alimentos, solo hoy se observaron largas filas para comprar alimentos en las abarroterías, imagine cómo será el próximo lunes, es una medida que se debe revaluar, porque si el efecto es contener o mitigar la enfermedad, no tendrá ese efecto, al contrario será contraproducente y lejos de contenerla o mitigarla pueden haber más infectados.

¿Cuándo se refiere a revaluar las medidas, contemplan un acercamiento con el presidente?

Siempre se debe revaluar para que vean las repercusiones y lo que debería hacer el presidente Giammattei es dejar los horarios de los supermercados que ya estaban y que trabajen como lo han hecho hasta la fecha y el otro viernes vuelve un cierre total y ahora sí ni las abarroterías atenderán, es un problema. Amanecerán la otra semana las personas adentro de los carros para poder entrar a los supermercados, será una locura, y los supermercados no se lograron abastecer tampoco para lunes.

¿Cómo analiza el tema de los pagos de planillas que no se lograron hacer hoy?

Ese es otro tema preocupante, hoy se pagaba quincena y las personas se quedaron sin dinero, en algunos casos pagaron ayer, pero en la provincia se les paga en efectivo porque no están bancarizados y las personas pagan en las tiendas y vuelven a pedir crédito para la próxima semana. Los bancos no están funcionando como para que vayan a cobrar sus cheques, dado que en la provincia las personas no cuentan con tarjeta de débito, en el interior no llega ni al 10%.

¿La producción agrícola continúa trabajando normalmente?

Ese es otro problema la producción agrícola es continua, las plantas tienen que despachar y la cadena se está rompiendo y no dejan operar a la cadena de suministro de empaques y materias primas que se puedan necesitar.

¿Considera que de haber anunciado con un poco más de tiempo las medidas se hubiese logrado una mejor coordinación de abastecimiento?

Por supuesto, ayer se quedaron personas encerradas en fábricas, no sabían anoche cómo sacar a las personas de los lugares de trabajo, las empresas tampoco pueden decir en una o dos horas, apaguemos todas las máquinas, hay que apagarlas poco a poco, llevan un tiempo para enfriarse, o por ejemplo, los panaderos que preparan la materia prima para el horneado del pan al día siguiente, o quien vende carnes, son productos perecederos, si se hubiera avisado con tiempo las personas se hubieran preparado mejor.

¿Qué otros problemas han detectado en este primer día de cierre total?

Tenemos información de problemas en los puertos, la exportación, aunque sigue normal, la mayoría de agentes aduaneros no llegaron a trabajar en los puertos, tienen miedo de que los metan presos en el camino, no hay cómo recibir la papelería, hay muchos problemas hoy que no tiene una idea el presidente Giammattei y eso sucede por tomar decisiones sin consultar y sin prever todos los efectos que tiene la cadena de producción.