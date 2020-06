Coronavirus en Guatemala: Cifra de contagios supera los 7 mil y se reportan 22 muertos este domingo

Buenas noches ,señor presidente con todo respeto y ministerio de salud me dirijo a ustedes muy atentamente . en mi opinión ustedes an venido trabajando arduamente por el bienestar del pueblo de guatemala ,a mi pareser seria de no habrir la empresas ni los transportes y alargar el toque de queda para evitar mas personas con el cobid 19 por que a las sifras que va seguirá aumentando,entonces si van a tener muertos por doquier se que estamos pasando por momentos críticos en la economía de nuestros hogares pero es mejor un plato de frijoles que ver a nuestros familiares tirados en la calle muertos. atte. Byron garcia